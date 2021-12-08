Українські стрибуни у воду виграли чемпіонат світу, випередивши росіян (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 4
Ще одна золота медаль наших спортсменів.
Українці Олексій Середа та Данило Аванесов вибороли золоті нагороди на юніорському чемпіонаті світу зі стрибків у воду у Києві.
Про це повідомляє пресслужба Федерації України зі стрибків у воду у Facebook.
Середа та Аванесов тріумфували у синхронних стрибках з 10-метрової вишки. У фіналі змагань українці випередили російський та бразильський дуети, які у підсумку посіли 2-е та 3-е місця відповідно.
Підсумки змагань:
Відео переможного стрибка українців:
На честь переможців традиційно пролунав національний гімн.
Зазначимо, на домашньому чемпіонаті світу 15-річний Середа виграв "золото" у стрибках із 10-метрової вишки, а також посів друге місце у стрибках з 3-метрового трампліна. Олексій на Олімпійських іграх у Токіо (2021 рік) зайняв 6-е місце, що є національним рекордом.
Нагадаємо, що чемпіонат світу зі стрибків у воду серед юніорів проходить у столичному центрі спорту "Ліко". На рахунку збірної України вже 4 золоті нагороди. Перемоги також здобули 16-річна Ксенія Байло та 18-річний Данило Коновалов. Змагання завершаться 9 грудня.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-