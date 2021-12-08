Українські стрибуни у воду виграли чемпіонат світу, випередивши росіян (відео)

Ще одна золота медаль наших спортсменів.

Українці Олексій Середа та Данило Аванесов вибороли золоті нагороди на юніорському чемпіонаті світу зі стрибків у воду у Києві.

Про це повідомляє пресслужба Федерації України зі стрибків у воду у Facebook.

Середа та Аванесов тріумфували у синхронних стрибках з 10-метрової вишки. У фіналі змагань українці випередили російський та бразильський дуети, які у підсумку посіли 2-е та 3-е місця відповідно.

Підсумки змагань:

Олексій Середа та Данило Аванесов виграли юнацький чемпіонат світу зі стрибків у воду

Відео переможного стрибка українців:

На честь переможців традиційно пролунав національний гімн.

Зазначимо, на домашньому чемпіонаті світу 15-річний Середа виграв "золото" у стрибках із 10-метрової вишки, а також посів друге місце у стрибках з 3-метрового трампліна. Олексій на Олімпійських іграх у Токіо (2021 рік) зайняв 6-е місце, що є національним рекордом.

Нагадаємо, що чемпіонат світу зі стрибків у воду серед юніорів проходить у столичному центрі спорту "Ліко". На рахунку збірної України вже 4 золоті нагороди. Перемоги також здобули 16-річна Ксенія Байло та 18-річний Данило Коновалов. Змагання завершаться 9 грудня.