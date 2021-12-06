Юний українець став чемпіоном світу зі стрибків у воду, залишивши позаду росіянина (відео)

Блискуча перемога нашого спортсмена.

Український стрибун у воду Олексій Середа завоював золоту медаль на юніорському чемпіонаті світу у Києві.

Про це повідомляє прес-служба Федерації України зі стрибків у воду у Facebook.

15-річний Середа став найкращим зі стрибків у воду з 10-метрової вишки у віковій групі B, залишивши позаду всіх суперників.

Підсумковий розподіл місць на юніорському чемпіонаті світу зі стрибків у воду

У мережі доступне відео з церемонії нагородження спортсмена. До речі, нагороджували українця не лише представник федерації, а й олімпійський чемпіон та голова Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка. Президент Федерації України зі стрибків у воду Ігор Лисов привітав спортсмена та весь тренерський штаб з блискучою перемогою та побажав подальших успішних стартів.

Відео переможного стрибка Середи доступне на YouTube-каналі FINA.

Зазначимо, Середа не менш успішно виступає на дорослому рівні. У такі юні роки Олексій уже двічі ставав чемпіоном Європи, а на Олімпійських іграх у Токіо він посів шосте місце, що являється національним рекордом.

Зазначимо, юніорський чемпіонат світу зі стрибків у воду проходить у київському центрі спорту "Ліко". На рахунку збірної України вже три золоті нагороди. Раніше перемоги відсвяткували 16-річна Ксенія Байло та 18-річний Данило Коновалов.