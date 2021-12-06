Рус

Юний українець став чемпіоном світу зі стрибків у воду, залишивши позаду росіянина (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
44
Олексій Середа завоював "золото" на домашньому чемпіонаті світу серед юніорів Новина оновлена 06 грудня 2021, 20:55
Олексій Середа завоював "золото" на домашньому чемпіонаті світу серед юніорів

Блискуча перемога нашого спортсмена.

Український стрибун у воду Олексій Середа завоював золоту медаль на юніорському чемпіонаті світу у Києві.

Про це повідомляє прес-служба Федерації України зі стрибків у воду у Facebook.

15-річний Середа став найкращим зі стрибків у воду з 10-метрової вишки у віковій групі B, залишивши позаду всіх суперників.

Підсумковий розподіл місць на юніорському чемпіонаті світу зі стрибків у воду
Підсумковий розподіл місць на юніорському чемпіонаті світу зі стрибків у воду

У мережі доступне відео з церемонії нагородження спортсмена. До речі, нагороджували українця не лише представник федерації, а й олімпійський чемпіон та голова Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка. Президент Федерації України зі стрибків у воду Ігор Лисов привітав спортсмена та весь тренерський штаб з блискучою перемогою та побажав подальших успішних стартів.

Відео переможного стрибка Середи доступне на YouTube-каналі FINA.

Зазначимо, Середа не менш успішно виступає на дорослому рівні. У такі юні роки Олексій уже двічі ставав чемпіоном Європи, а на Олімпійських іграх у Токіо він посів шосте місце, що являється національним рекордом.

Зазначимо, юніорський чемпіонат світу зі стрибків у воду проходить у київському центрі спорту "Ліко". На рахунку збірної України вже три золоті нагороди. Раніше перемоги відсвяткували 16-річна Ксенія Байло та 18-річний Данило Коновалов.

Теги:
#Стрибки у воду #Олексій Середа
Нагромадження військ РФ біля кордонів з Україною
Україна
Загроза російського вторгнення: де Путін розташував війська і куди він може вдарити (карти та експерти)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Нагромадження військ РФ біля кордонів з Україною
Загроза російського вторгнення: де Путін розташував війська і куди він може вдарити (карти та експерти)
Дата публікації
Категорія
Площа Свободи у Харкові
Приїзд Зеленського до Харкова: секретність та військова техніка на площі (ексклюзивний фоторепортаж)
Дата публікації
Категорія
Карантин
Київ та вісім областей покидають "червону зону": список
Дата публікації
Категорія
Третя доза вакцини забезпечує кращий захист від COVID-19
Коли в Україні стане доступною бустерна вакцинація від COVID-19: відома дата
Дата публікації
Категорія
Як вакцинуються у ТРЦ "Нікольський", перевіряв Кирило Тимошенко
Харків напередодні приїзду Зеленського: перевіряють навіть пункти вакцинації в ТРЦ (фоторепортаж)