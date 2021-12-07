Українець Середа виграв чергову медаль на домашньому чемпіонаті світу (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 14
Наш спортсмен ударно виступає у Києві.
Українець Олексій Середа, який днями виграв золоту медаль юніорського чемпіонату світу зі стрибків у воду з 10-метрової вишки, завоював "срібло" у стрибках з 3-метрового трампліна.
Про це повідомляє пресслужба Федерації України зі стрибків у воду у Facebook.
15-річний українець посів друге місце у віковій групі "B". Його випередив італієць Маттео Санторо, а ще один представник Італії Маттео Каф’єро став третім. До речі, українець Владислав Клімко, який також виступав у фіналі, став шостим.
Президент Федерації України зі стрибків у воду Ігор Лисов привітав спортсмена та весь тренерський штаб з відмінним виступом та проявленим характером.
Відео нагородження Середи:
Відео стрибка Середи:
Підсумки змагань:
Нагадаємо, Середа вже двічі встиг стати чемпіоном Європи, а на Олімпійських іграх у Токіо він посів 6-те місце, що є рекордом України у цьому виді спорту.
Додамо, що чемпіонат світу серед юніорів відбувається у київському центрі спорту "Ліко". На рахунку збірної України вже три "золота". Перемоги також здобули 16-річна Ксенія Байло та 18-річний Данило Коновалов. ЧС завершиться 9 грудня.
- Дата публікації
-
- Категорія
-