Рус

Українець Середа виграв чергову медаль на домашньому чемпіонаті світу (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
14
Олексій Середа Новина оновлена 07 грудня 2021, 18:37
Олексій Середа

Наш спортсмен ударно виступає у Києві.

Українець Олексій Середа, який днями виграв золоту медаль юніорського чемпіонату світу зі стрибків у воду з 10-метрової вишки, завоював "срібло" у стрибках з 3-метрового трампліна.

Про це повідомляє пресслужба Федерації України зі стрибків у воду у Facebook.

15-річний українець посів друге місце у віковій групі "B". Його випередив італієць Маттео Санторо, а ще один представник Італії Маттео Каф’єро став третім. До речі, українець Владислав Клімко, який також виступав у фіналі, став шостим.

Президент Федерації України зі стрибків у воду Ігор Лисов привітав спортсмена та весь тренерський штаб з відмінним виступом та проявленим характером.

Відео нагородження Середи:

Відео стрибка Середи:

Підсумки змагань:

Олексій Середа став другим зі стрибків у воду з трампліну на ЧС серед юніорів у Києві
Олексій Середа став другим зі стрибків у воду з трампліну на ЧС серед юніорів у Києві

Нагадаємо, Середа вже двічі встиг стати чемпіоном Європи, а на Олімпійських іграх у Токіо він посів 6-те місце, що є рекордом України у цьому виді спорту.

Додамо, що чемпіонат світу серед юніорів відбувається у київському центрі спорту "Ліко". На рахунку збірної України вже три "золота". Перемоги також здобули 16-річна Ксенія Байло та 18-річний Данило Коновалов. ЧС завершиться 9 грудня.

Теги:
#Стрибки у воду #Олексій Середа
У Зайцевому вогонь вівся по домівках мирних жителів
В регіонах
Перед переговорами Байдена та Путіна бойовики посилили обстріли на Донбасі (фото та відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У Зайцевому вогонь вівся по домівках мирних жителів
Перед переговорами Байдена та Путіна бойовики посилили обстріли на Донбасі (фото та відео)
Дата публікації
Категорія
Джозеф Байден та Володимир Путін обговорять Україну
У Білому домі погрожують Путіну серйозним ударом по економіці через Україну
Дата публікації
Категорія
Робітники вже розміщують ялинові гілки
У Києві монтують головну ялинку країни: як виглядає новорічна красуня (ексклюзивний фоторепортаж)
Дата публікації
Категорія
Микола Харківський перебуває у СІЗО
Колю Харківського перевірили на осудність: результат експертизи
Дата публікації
Категорія
Обидва автотранспортні засоби викривило в аварії
Фатальна ДТП під Черніговом: постраждалі у тяжкому стані, серед них – підліток (фото та відео)