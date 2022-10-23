С Украиной в сердце: на честь наших боксерш на чемпионате Европы трижды звучал гимн (видео)
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Украинки — вице-чемпионки Европы по боксу
После скандального юниорского чемпионата Европы по боксу наши спортсменки ударно выступили и на взрослом континентальном первенстве.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины в telegram. Украинки заняли второе общекомандное место на турнире, который проходил в Будве (Черногория).
По итогам соревнований женская сборная Украины завоевала на турнире 6 медалей — 3 золотые, 1 серебряную и две бронзовые. В командном зачете украинки стали вторыми, уступив ирландкам только по количеству "серебра". В тройке лучших нашлось место и команде Болгарии. К слову, золотые награды на этом уровне украинки добыли впервые с 2014 года.
Результаты украинок на чемпионате Европы по боксу:
"Золото"
- 52 кг — Татьяна Коб
- 54 кг – Анастасия Ковальчук
- 81 кг + Мария Ловчинская
"Серебро"
- 63 кг – Мария Бова.
"Бронза"
- 81 кг — Раиса Пискун
- 75 кг — Анастасия Черноколенко
На честь украинок трижды звучал национальный гимн:
Видео "золотых" боев украинок:
Ранее сообщалось, что россиянок не допустили на чемпионат Европы по боксу, несмотря на скандальное решение Международной ассоциации бокса (IBA).