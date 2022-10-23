С Украиной в сердце: на честь наших боксерш на чемпионате Европы трижды звучал гимн (видео)

Украинки — вице-чемпионки Европы по боксу

После скандального юниорского чемпионата Европы по боксу наши спортсменки ударно выступили и на взрослом континентальном первенстве.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины в telegram. Украинки заняли второе общекомандное место на турнире, который проходил в Будве (Черногория).

По итогам соревнований женская сборная Украины завоевала на турнире 6 медалей — 3 золотые, 1 серебряную и две бронзовые. В командном зачете украинки стали вторыми, уступив ирландкам только по количеству "серебра". В тройке лучших нашлось место и команде Болгарии. К слову, золотые награды на этом уровне украинки добыли впервые с 2014 года.

Результаты украинок на чемпионате Европы по боксу:

"Золото"

52 кг — Татьяна Коб

54 кг – Анастасия Ковальчук

81 кг + Мария Ловчинская

"Серебро"

63 кг – Мария Бова.

"Бронза"

81 кг — Раиса Пискун

75 кг — Анастасия Черноколенко

На честь украинок трижды звучал национальный гимн:

Видео "золотых" боев украинок:

Ранее сообщалось, что россиянок не допустили на чемпионат Европы по боксу, несмотря на скандальное решение Международной ассоциации бокса (IBA).