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С Украиной в сердце: на честь наших боксерш на чемпионате Европы трижды звучал гимн (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
Татьяна Коб принесла Украине первое золото на ЧЕ Новость обновлена 23 октября 2022, 09:35
Татьяна Коб принесла Украине первое золото на ЧЕ

Украинки — вице-чемпионки Европы по боксу

После скандального юниорского чемпионата Европы по боксу наши спортсменки ударно выступили и на взрослом континентальном первенстве.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины в telegram. Украинки заняли второе общекомандное место на турнире, который проходил в Будве (Черногория).

По итогам соревнований женская сборная Украины завоевала на турнире 6 медалей — 3 золотые, 1 серебряную и две бронзовые. В командном зачете украинки стали вторыми, уступив ирландкам только по количеству "серебра". В тройке лучших нашлось место и команде Болгарии. К слову, золотые награды на этом уровне украинки добыли впервые с 2014 года.

Результаты украинок на чемпионате Европы по боксу:

"Золото"

  • 52 кг — Татьяна Коб
  • 54 кг – Анастасия Ковальчук
  • 81 кг + Мария Ловчинская

"Серебро"

  • 63 кг – Мария Бова.

"Бронза"

  • 81 кг — Раиса Пискун
  • 75 кг — Анастасия Черноколенко

На честь украинок трижды звучал национальный гимн:

Видео "золотых" боев украинок:

Ранее сообщалось, что россиянок не допустили на чемпионат Европы по боксу, несмотря на скандальное решение Международной ассоциации бокса (IBA).

Теги:
#Бокс #Женская сборная Украины по боксу