З Україною у серці: на честь наших боксерок на чемпіонаті Європи тричі звучав гімн (відео)
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Українки — віцечемпіонки Європи з боксу
Після скандального юніорського чемпіонату Європи з боксу наші спортсменки ударно виступили й на дорослій континентальній першості.
Про це повідомляє пресслужба Федерації боксу України в telegram. Українки посіли друге загальнокомандне місце на турнірі, який проходив у Будві (Чорногорія).
За підсумками змагань жіноча збірна України здобула на турнірі 6 медалей — 3 золоті, 1 срібну та дві бронзові. У командному заліку українки стали другим, поступившись ірландкам лише за кількістю "срібла". У трійці найкращих знайшлося місце й команді Болгарії. До речі, золоті нагороди на цьому рівні українки вибороли вперше з 2014 року.
Результати українок на чемпіонаті Європи з боксу:
"Золото"
- 52 кг — Тетяна Коб
- 54 кг – Анастасія Ковальчук
- 81 кг + Марія Ловчинська
"Срібло"
- 63 кг – Марія Бова.
"Бронза"
- 81 кг — Раїса Піскун
- 75 кг — Анастасія Черноколенко
На честь українок тричі звучав національний гімн:
Відео "золотих" боїв українок:
Раніше повідомлялося, що росіянок не допустили на чемпіонат Європи з боксу, попри скандальне рішення Міжнародної асоціації боксу (IBA).