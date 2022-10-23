З Україною у серці: на честь наших боксерок на чемпіонаті Європи тричі звучав гімн (відео)

Українки — віцечемпіонки Європи з боксу

Після скандального юніорського чемпіонату Європи з боксу наші спортсменки ударно виступили й на дорослій континентальній першості.

Про це повідомляє пресслужба Федерації боксу України в telegram. Українки посіли друге загальнокомандне місце на турнірі, який проходив у Будві (Чорногорія).

За підсумками змагань жіноча збірна України здобула на турнірі 6 медалей — 3 золоті, 1 срібну та дві бронзові. У командному заліку українки стали другим, поступившись ірландкам лише за кількістю "срібла". У трійці найкращих знайшлося місце й команді Болгарії. До речі, золоті нагороди на цьому рівні українки вибороли вперше з 2014 року.

Результати українок на чемпіонаті Європи з боксу:

"Золото"

52 кг — Тетяна Коб

54 кг – Анастасія Ковальчук

81 кг + Марія Ловчинська

"Срібло"

63 кг – Марія Бова.

"Бронза"

81 кг — Раїса Піскун

75 кг — Анастасія Черноколенко

На честь українок тричі звучав національний гімн:

Відео "золотих" боїв українок:

Раніше повідомлялося, що росіянок не допустили на чемпіонат Європи з боксу, попри скандальне рішення Міжнародної асоціації боксу (IBA).