Рус

З Україною у серці: на честь наших боксерок на чемпіонаті Європи тричі звучав гімн (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Тетяна Коб принесла Україні перше золото на ЧЄ Новина оновлена 23 жовтня 2022, 09:35
Тетяна Коб принесла Україні перше золото на ЧЄ

Українки — віцечемпіонки Європи з боксу

Після скандального юніорського чемпіонату Європи з боксу наші спортсменки ударно виступили й на дорослій континентальній першості.

Про це повідомляє пресслужба Федерації боксу України в telegram. Українки посіли друге загальнокомандне місце на турнірі, який проходив у Будві (Чорногорія).

За підсумками змагань жіноча збірна України здобула на турнірі 6 медалей — 3 золоті, 1 срібну та дві бронзові. У командному заліку українки стали другим, поступившись ірландкам лише за кількістю "срібла". У трійці найкращих знайшлося місце й команді Болгарії. До речі, золоті нагороди на цьому рівні українки вибороли вперше з 2014 року.

Результати українок на чемпіонаті Європи з боксу:

"Золото"

  • 52 кг — Тетяна Коб
  • 54 кг – Анастасія Ковальчук
  • 81 кг + Марія Ловчинська

"Срібло"

  • 63 кг – Марія Бова.

"Бронза"

  • 81 кг — Раїса Піскун
  • 75 кг — Анастасія Черноколенко

На честь українок тричі звучав національний гімн:

Відео "золотих" боїв українок:

Раніше повідомлялося, що росіянок не допустили на чемпіонат Європи з боксу, попри скандальне рішення Міжнародної асоціації боксу (IBA).

Теги:
#Бокс #Жіноча збірна України з боксу