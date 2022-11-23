Один із видів пенсії в Україні зросте у грудні: хто може його отримати

Держава допоможе дітям та літнім батькам

В Україні в грудні підвищується пенсія у ряду одержувачів виплат через підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних та ще низки чинників. Серед іншого, підвищиться пенсія зі втрати годувальника-військового.

Як зазначає Пенсійний фонд, на отримання такого виду виплат можуть претендувати повнолітні родичі, так і діти. Серед отримувачів — непрацездатні члени сім’ї померлого, яких він утримував.

До них відносяться:

чоловік (дружина), батьки, якщо вони старші 65 років, є людьми з інвалідністю або досягли віку на 5 років раніше пенсійного (для родичів загиблого військового),

діти віком до 18 років

діти старше 18 років, якщо у них є інвалідність, отримана до повноліття,

діти, які навчаються — до закінчення навчання, але не більше 23 років,

діти-сироти до 23 років,

чоловік (дружина), один із батьків, брат (сестра), дідусь (бабуся) годувальника незалежно від віку та працездатності, якщо вони не працюють і наглядають за дитиною загиблого (загиблої) до 8 років.

Окремо зазначається, що діти пенсію у зв’язку із втратою годувальника одержують навіть якщо вони не були на його утриманні. Раніше "Телеграф" розповідав, що одержувачі пенсії втратою годувальника, як і інші типи пенсіонерів, можуть отримати в "Діє" електронне пенсійне посвідчення. Зазначимо, що отримання пенсій у банках не скасують через відключення електроенергії.