Пенсіонерів порадували новою послугою: отримати посвідчення стане простіше

Скористатися послугою зможуть не всі пенсіонери

Українських пенсіонерів після оголошення про чергове підвищення пенсій порадували ще однією новиною. Тепер пенсійне посвідчення не доведеться носити з собою. Отримати документ можна буде в онлайн-режимі через сервіс "Дія". Про це розповідає "Пенсійний кур'єр" на своїй сторінці в Facebook.

Хто зможе отримати електронне посвідчення?

Щоб електронне посвідчення почало відображатись в "Дії", потрібно всього лише оновити застосунок до нової версії. Однак існує певна умова: документ з'явиться лише в тих пенсіонерів, які оформлювали його не раніше 2014 року.

Якщо громадянин досі використовує посвідчення-книжечку, йому слід спочатку замовити нове пластикове посвідчення. Тільки після цього документ буде відображатися в застосунку.

Подати заявку на нове посвідчення можна двома способами:

звернувшись до найблищого сервісного центру Пенсійного фонду;

скориставшись порталом електронних послуг ПФУ.

До Фонду також слід обов'язково звернутись, якщо у даних вашого документа допущені помилки.

Як додати спеціальне посвідчення в "Дію"?

Спеціальне пенсійне посвідчення, оформлене у зв'язку з інвалідністю чи втратою годувальника, потрібно буде завантажувати в "Дію" вручну. Для цього достатньо здійснити кілька простих кроків:

прогортати всі наявні документи до кінця;

клікнути "Додати документ";

обрати в запропонованому меню "Пенсійне посвідчення";

натиснути "Додати пенсійне посвідчення".

Спеціальне пенсійне посвідчення в "Дії"

Електронне пенсійне посвідчення можна перевірити за допомогою QR-коду, як і інші документи в застосунку.

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