Пенсіонерів порадували новою послугою: отримати посвідчення стане простіше
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Скористатися послугою зможуть не всі пенсіонери
Українських пенсіонерів після оголошення про чергове підвищення пенсій порадували ще однією новиною. Тепер пенсійне посвідчення не доведеться носити з собою. Отримати документ можна буде в онлайн-режимі через сервіс "Дія". Про це розповідає "Пенсійний кур'єр" на своїй сторінці в Facebook.
Хто зможе отримати електронне посвідчення?
Щоб електронне посвідчення почало відображатись в "Дії", потрібно всього лише оновити застосунок до нової версії. Однак існує певна умова: документ з'явиться лише в тих пенсіонерів, які оформлювали його не раніше 2014 року.
Якщо громадянин досі використовує посвідчення-книжечку, йому слід спочатку замовити нове пластикове посвідчення. Тільки після цього документ буде відображатися в застосунку.
Подати заявку на нове посвідчення можна двома способами:
- звернувшись до найблищого сервісного центру Пенсійного фонду;
- скориставшись порталом електронних послуг ПФУ.
До Фонду також слід обов'язково звернутись, якщо у даних вашого документа допущені помилки.
Як додати спеціальне посвідчення в "Дію"?
Спеціальне пенсійне посвідчення, оформлене у зв'язку з інвалідністю чи втратою годувальника, потрібно буде завантажувати в "Дію" вручну. Для цього достатньо здійснити кілька простих кроків:
- прогортати всі наявні документи до кінця;
- клікнути "Додати документ";
- обрати в запропонованому меню "Пенсійне посвідчення";
- натиснути "Додати пенсійне посвідчення".
Електронне пенсійне посвідчення можна перевірити за допомогою QR-коду, як і інші документи в застосунку.
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