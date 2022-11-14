Хто з українців отримає пенсію позачергово і одразу за кілька місяців

Пенсії українцям будуть виплачені невідкладно

В Україні не дивлячись на війну і, відповідно, економічне становище, що погіршилося, продовжують піклуватися про своїх громадян і виплачувати пенсії. Незважаючи на те, що лівобережжя Херсонської області було деокуповано лише кілька днів тому, всім пенсіонерам із цих українських територій виплати будуть нараховані невідкладно.

Так, згідно з заявою Мінреінтеграції, жителі деокупованої Херсонської області зможуть отримати свої пенсії позачергово та одразу за кілька місяців. Кошти будуть видавати у відділеннях Укрпошти або переказувати на банківську картку.

Першими займатися доставкою виплат розпочнуть мобільні відділення Укрпошти. Вони приступлять до розвезення пенсій відразу після того, як отримають дозвіл від військових, оскільки на даний момент у регіоні проводяться розмінування та інші стабілізаційні заходи. Також незабаром свої двері відчинять і стаціонарні відділення. За даними Мінреінтеграції, зараз на Херсонщині працює вже 79 відділень Укрпошти.

У повідомленні наголошується, що мешканцям, які раніше отримували пенсії на картку, для того, щоб отримати гроші на руки, необхідно буде звернутися до будь-якого органу місцевого самоврядування та подати відповідну заяву.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, кому в Україні після досягнення пенсійного віку нарахують пенсію автоматично і що робити, якщо цього не сталося.

Також ми повідомляли, що ще одна категорія українців зможе отримувати щомісячну надбавку до своєї пенсії.