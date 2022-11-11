Щомісячну надбавку отримує ще одна категорія українців: хто і за яких умов

Звернутися за отриманням цих виплат можна при наявності необхідного пакету документів

В Україні цьогоріч анонсували доволі велику кількість різноманітних надбавок для різних категорій українських пенсіонерів. Серед тих додаткових виплат, які держава здійснює вже давно — щомісячна надбавка до пенсії для тих громадян, які не працюють і при цьому утримують на власному забезпеченні дітей віком до 18 років.

Про це нагадує видання "На пенсії". Як зазначається, такі пенсіонери мають право отримувати щомісячну надбавку в розмірі 150 гривень. Вона нараховується до пенсій різних видів — за віком, за інвалідністю та за вислугу років, призначених відповідно до законів України "Про пенсійне забезпечення" та "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". При чому 150 грн виплачується за кожного утриманця. Тобто якщо пенсіонер, наприклад, виховує трьох неповнолітніх осіб, він може претендувати щомісяця на 450 грн.

Аби отимувати таку надбавку, потрібно звернутися із заявою до відділення Пенсійного фонду України за місцем отримання пенсії та надати документи, що засвідчують особу, родинні стосунки та вік утриманця, що підтверджують перебування його на утриманні заявника. Крім того, має бути підтвердження того, що пенсіонер не працює. Документами, що підтверджують, що особа не працює, є:

трудова книжка;

індивідуальні відомості про застраховану особу, що надаються відділом персоніфікованого обліку;

відомості про відсутність інформації про реєстрацію фізичної особи — підприємця за наявними в органі, що призначає пенсію, даними.

До того ж для призначення цієї надбавки треба подати до органу Пенсійного фонду відповідну заяву та певний пакет документів. До нього мають входити:

паспорт пенсіонера-заявника;

документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за виключенням осіб, які за своїми релігійними переконаннями відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган та мають відмітку в паспорті);

трудова книжка;

свідоцтво про народження дитини, яка утримується пенсіонером;

довідки уповноважених органів з місця проживання про перебування на утриманні або спільне проживання із заявником.

Після надходження заяви з усіма необхідними документами до ПФУ, орган розглядає документи і заяву та приймає відповідне рішення про призначення, перерахунок пенсії. Це має статися не пізніше 10 днів з моменту подачі. При цьому така надбавка буде виплачуватися до досягнення дитиною повноліття.

У разі, якщо пенсіонер стане працевлаштованим після оформлення надбавки, він має повідомити про це Пенсійний фонд. У такому випадку виплата припиняється.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, нардепи пропонують внести зміни щодо отримання пенсійних виплат однією з категорій українців.