Яка категорія громадян в Україні може отримати дострокову пенсію: умови

Для виходу на дострокову пенсію є кілька умов

В Україні деякі громадяни мають право виходу на пенсію раніше за термін. Так, наприклад, право на призначення дострокової пенсії мають багатодітні матері.

Як пише видання "На пенсії", до такої категорії громадян належать жінки, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. У цьому випадку вихід на дострокову пенсію їм належить після досягнення 50-річного віку. При цьому важливо зазначити, що обов’язковим правилом є наявність 15 років страхового стажу.

Зазначимо, що до 1 січня 2005 року до страхового стажу зараховується, зокрема, час догляду за непрацюючою матір’ю за малолітніми дітьми (по досягненню кожної дитини 3-річного віку). З початку 2005 року стаж нараховувався в період догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за умови отримання відповідної допомоги, передбаченої законом.

Крім того, вийти на відпочинок раніше за термін можуть і батьки. Для цього є кілька умов:

на вибір матері або у разі її відсутності;

якщо батько займався вихованням п’яти чи більше дітей;

страховий стаж щонайменше 20 років.

У цих випадках чоловік може розраховувати на дострокову пенсію віком після досягнення 55 років.

Документи для призначення дострокової пенсії

заява;

паспорт, ідентифікаційний код;

трудова книжка та інші документи, що підтверджують набутий страховий стаж;

свідоцтва про народження дітей;

паспорт дітей.

При цьому необхідно пам’ятати, що подавати документи до Пенсійного фонду потрібно у термін не раніше одного місяця до досягнення пенсійного віку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, кому у грудні 2022 року підвищать пенсійні виплати.

Також ми повідомляли про те, чому не всіх українських пенсіонерів торкнулося жовтневе підвищення виплат.