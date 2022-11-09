Какая категория граждан в Украине может получить досрочную пенсию: условия

Для выхода на досрочную пенсию есть несколько условий

В Украине некоторые граждане имеют право выхода на пенсию раньше срока. Так, например, право на назначение досрочной пенсии имеют многодетные матери.

Как пишет издание "На пенсии", к такой категории граждан относятся женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавших их до шестилетнего возраста. В этом случае выход на досрочную пенсию им положен по достижению 50-летнего возраста. При этом, важно отметить, что обязательным правилом является наличие 15 лет страхового стажа.

Отметим, что до 1 января 2005 в страховой стаж засчитывается, в частности, время ухода за неработающей матерью за малолетними детьми (по достижению каждого ребёнка 3-летнего возраста). С начала 2005 года стаж начислялся в периоды ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста при условии получения соответствующей помощи, предусмотренной законом.

Кроме того, выйти на отдых раньше срока могут и отцы. Для этого есть несколько условий:

по выбору матери или в случае ее отсутствия;

если отец занимался воспитанием пяти или более детей;

страховой стаж не менее 20 лет.

В этих случаях мужчина может рассчитывать на досрочную пенсию по возрасту после достижения 55 лет.

Документы для назначения досрочной пенсии

заявление;

паспорт, идентификационный код;

трудовая книжка и другие документы, подтверждающие приобретенный страховой стаж;

свидетельства о рождении детей;

паспорта детей.

При этом необходимо помнить, что подавать документы в Пенсионный фонд нужно в срок не ранее одного месяца до достижения пенсионного возраста.

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