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Какая категория граждан в Украине может получить досрочную пенсию: условия

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Пенсии в Украине Новость обновлена 09 ноября 2022, 18:31
Пенсии в Украине. Фото Слово и дело

Для выхода на досрочную пенсию есть несколько условий

В Украине некоторые граждане имеют право выхода на пенсию раньше срока. Так, например, право на назначение досрочной пенсии имеют многодетные матери.

Как пишет издание "На пенсии", к такой категории граждан относятся женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавших их до шестилетнего возраста. В этом случае выход на досрочную пенсию им положен по достижению 50-летнего возраста. При этом, важно отметить, что обязательным правилом является наличие 15 лет страхового стажа.

Отметим, что до 1 января 2005 в страховой стаж засчитывается, в частности, время ухода за неработающей матерью за малолетними детьми (по достижению каждого ребёнка 3-летнего возраста). С начала 2005 года стаж начислялся в периоды ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста при условии получения соответствующей помощи, предусмотренной законом.

Кроме того, выйти на отдых раньше срока могут и отцы. Для этого есть несколько условий:

  • по выбору матери или в случае ее отсутствия;
  • если отец занимался воспитанием пяти или более детей;
  • страховой стаж не менее 20 лет.

В этих случаях мужчина может рассчитывать на досрочную пенсию по возрасту после достижения 55 лет.

Документы для назначения досрочной пенсии

  • заявление;
  • паспорт, идентификационный код;
  • трудовая книжка и другие документы, подтверждающие приобретенный страховой стаж;
  • свидетельства о рождении детей;
  • паспорта детей.

При этом необходимо помнить, что подавать документы в Пенсионный фонд нужно в срок не ранее одного месяца до достижения пенсионного возраста.

Напомним, ранее мы писали о том, кому в декабре 2022 года повысят пенсионные выплаты.

Также мы сообщали о том почему не всех украинских пенсионеров коснулось октябрьское повышение выплат.

Теги:
#Украина #Пенсии #Выплаты #Многодетные мамы