Пенсии и льготы назначают еще одной категории украинцев: кому и при каких условиях

Для подачи завки для получения такой пенсии следует обратиться в территориальный орган ПФУ или сделать это онлайн

Пенсии в Украине назначают, в частности тем, чей кормильец в семье умер, но есть и другой случай, который касается этой категории украинцев. Речь идет о членах семей, родственник которых пропал без вести. Они могут получить как определенные выплаты, так и ряд льгот от государства.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции в своем Telegram-канале. Как отмечается, если человек пропал без вести, у членов его семьи через месяц после внесения соответствующей информации в Единый реестр досудебных расследований возникает право на получение пенсии. Выплаты могут быть назначены:

детям до 18 лет;

детям от 18 до 23 лет, обучающимся на дневной форме, до ее окончания;

детям-сиротам – до 23 лет независимо от факта обучения;

мужу или жене, родителям такого лица, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

мужу или жене, а в случае их отсутствия – одному из родителей, брату или сестре, дедушке или бабушке кормильца независимо от возраста и трудоспособности, если они не работают и ухаживают за ребенком кормильца до достижения им 8 лет;

родителям и мужу или жене лица, пропавшей без вести, которые не были на его содержании. Они имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца, если в результате такого исчезновения потеряли источник средств к существованию.

Кроме того, этим людям предусмотрен ряд льгот. Стоимость путевки в санаторно-курортные учреждения государство покроет на 50%. К тому же на оплату квартиры и плату за коммунальные услуги также половина стоимости может выплатится государством. Они имеют право на безвозмездный проезд по всем видам городского транспорта в пределах района по месту жительства, железнодорожного и водного транспорта пригородного сообщения и автобусам пригородных маршрутов.

Члены семей пропавших без вести имеют право на земельный участок и помощь от органов местного самоуправления в строительстве. Также они имеют право на безвозмездное получение в частную собственность жилого помещения, занимаемого в домах государственного жилищного фонда, и внеочередное право на улучшение жилищных условий.

Как сообщал "Телеграф" ранее, есть категории украинцев, которые могут выйти на пенсию досрочно — аж в 50 лет.