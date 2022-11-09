Пенсії і пільги призначають ще одній категорії українців: кому і за яких умов

Для подачі завки для отримання такої пенсії слід звернутися до територіального органу ПФУ або зробити це онлайн

Пенсії в Україні призначають, зокрема, тим, чий годувальник у родині помер, але є й інший випадок, який стосується цієї категорії українців. Мова йде про членів сімей, родич яких зник безвісти. Вони можуть отримати як певні виплати, так і низку пільг від держави.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції в своєму Telegram-каналі. Як зазначається, якщо людина зникла безвісти, у членів її сім’ї через місяць після внесення відповідної інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань виникає право на отримання пенсії. Виплати можуть призначити:

дітям до 18 років;

дітям від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою, до його закінчення;

дітям-сиротам – до 23 років незалежно від факту навчання;

чоловіку або дружині, батькам такої особи, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;

чоловіку або дружині, а в разі їх відсутності – одному з батьків, брату або сестрі, дідусеві чи бабусі годувальника незалежно від віку та працездатності, якщо вони не працюють і доглядають за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років;

батькам і чоловіку або дружині особи, зниклої безвісти, які не були на її утриманні. Вони мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, якщо внаслідок такого зникнення втратили джерело засобів до існування.

Крім того, цим людям передбачена низка пільг. Вартість путівки до санаторно-курортних закладів держава покриє на 50%. До того ж на оплату квартири та плату за комунальні послуги також половина вартості може виплачуватися державою. Вони мають право на безоплатний проїзд усіма видами міського транспорту в межах району за місцем проживання, залізничного та водного транспорту приміського сполучення й автобусами приміських маршрутів.

Члени сімей зниклих безвісти мають право на земельну ділянку та допомогу від органів місцевого самоврядування в будівництві. Також вони мають право на безоплатне одержання у приватну власність жилого приміщення, яке займають у будинках державного житлового фонду, та позачергове право на поліпшення житлових умов.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, є категорії українців, які можуть вийти на пенсію достроково — аж у 50 років.