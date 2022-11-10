Виплата пенсій в Україні: депутати запропонували внести зміни для однієї категорії

Для людей на тимчасово окупованих територіях можуть спростити процес призначення пенсії

Народні депутати України пропонують внести зміни до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" на час воєнного стану. Таким чином, пенсії людям, які проживають на тимчасово окупованих територіях, призначатимуться з наступного дня досягнення ними пенсійного віку.

Відповідний законопроект №8198 був зареєстрований народними депутатами сьогодні, 10 листопада. Інформацію про це було опубліковано на сайті Верховної Ради України.

Так, зміни передбачають призначення пенсій за віком та інвалідністю особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де зараз ведуться бойові дії, вже з наступного дня досягнення пенсійного віку або встановлення інвалідності, незалежно від терміну звернення громадянина за пенсією.

Законопроект передбачає запровадження змін на час військового стану та наступних трьох місяців після його припинення.

Нагадаємо, що влітку для пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованих територіях, вигадали ще один спосіб для отримання пенсійних виплат.