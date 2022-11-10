Выплата пенсий в Украине: депутаты предложили внести изменения для одной категории

Для людей на временно оккупированных территориях могут упростить процесс назначения пенсии

Народные депутаты Украины предлагают внести изменения в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" на время военного положения. Таким образом пенсии людям, проживающим на временно оккупированных территориях, будут назначаться со следующего дня достижения ими пенсионного возраста.

Соответствующий законопроект № 8198 был зарегистрирован народными депутатами сегодня, 10 ноября. Информация об этом была опубликована на сайте Верховной Рады Украины.

Так, изменения предполагают назначение пенсий по возрасту и по инвалидности лицам, которые проживают на временно оккупированных территориях или на территориях, где сейчас ведутся боевые действия, уже со следующего дня достижения пенсионного возраста или установления инвалидности, независимо от срока обращения гражданина за пенсией.

Законопроект предусматривает введение изменений на время военного положения и следующих трех месяцев после его прекращения.

Напомним, что летом для пенсионеров, проживающих на временно оккупированных территориях, придумали еще один способ для получения пенсионных выплат.