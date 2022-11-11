Ежемесячную надбавку получает еще одна категория украинцев: кто и при каких условиях

Обратиться за получением этих выплат можно при наличии необходимого пакета документов

В Украине в этом году анонсировали достаточно большое количество разнообразных надбавок для разных категорий украинских пенсионеров. Среди дополнительных выплат, которые государство осуществляет уже давно — ежемесячная надбавка к пенсии для неработающих граждан, при этом удерживающих на собственном обеспечении детей в возрасте до 18 лет.

Об этом напоминает издание "На пенсии". Как отмечается, такие пенсионеры вправе получать ежемесячную надбавку в размере 150 гривен. Она начисляется к пенсиям разных видов — по возрасту, по инвалидности и за выслугу лет, назначенных в соответствии с законами Украины "О пенсионном обеспечении" и "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Причем 150 грн выплачивается за каждого ребенка. То есть, если пенсионер, например, воспитывает трех несовершеннолетних лиц, он может претендовать ежемесячно на 450 грн.

Чтобы отнимать такую надбавку, следует обратиться с заявлением в отделение Пенсионного фонда Украины по месту получения пенсии и предоставить документы, удостоверяющие личность, родственные отношения и возраст иждивенца, подтверждающие пребывание его на содержании заявителя. Кроме того, должно быть подтверждение того, что пенсионер не работает. Документами, подтверждающими, что лицо не работает, являются:

трудовая книжка;

индивидуальные сведения о застрахованном лице, предоставляемые отделом персонифицированного учета;

сведения об отсутствии информации о регистрации физического лица — предпринимателя по имеющимся в органе, назначающему пенсию, данным.

К тому же для назначения этой надбавки следует подать в орган Пенсионного фонда соответствующее заявление и определенный пакет документов. В него должны входить:

паспорт пенсионера-заявителя;

документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (за исключением лиц, по своим религиозным убеждениям отказывающихся от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, сообщили об этом соответствующий орган и имеют отметку в паспорте);

трудовая книжка;

свидетельство о рождении ребенка, содержащегося пенсионером;

справки уполномоченных органов с места жительства о пребывании на иждивении или совместном проживании с заявителем.

После поступления заявления со всеми необходимыми документами в ПФУ орган рассматривает документы и заявление и принимает соответствующее решение о назначении, перерасчете пенсии. Это должно произойти не позднее 10 дней с момента подачи. При этом такая прибавка будет выплачиваться до достижения ребенком совершеннолетия.

В случае, если пенсионер станет трудоустроенным после оформления надбавки, он должен уведомить об этом Пенсионный фонд. В таком случае выплата прекращается.

Как сообщал "Телеграф" ранее, нардепы предлагают внести изменения по получению пенсионных выплат одной из категорий украинцев.