Кому в Україні не нарахують пенсію автоматично: що робити у цьому випадку

Яких умов слід дотримуватися, щоб отримати пенсію автоматично

По досягненню пенсійного віку українці мають право на призначення виплат. Однак комусь пенсії призначаються автоматично, а комусь обов’язково доведеться подавати заяву до Пенсійного фонду.

Як пише видання Факти, на автоматичне нарахування пенсійних виплат можна розраховувати у разі, якщо у реєстрі застрахованих осіб є відомості про ваш стаж, придбаний до 2004 року (роботодавцем або застрахованою особою було подано на переведення в електронний вигляд трудової книжки).

Якщо стажу в реєстрі недостатньо, то від громадянина потрібно буде подати заяву до ПФУ. Після виконання цієї процедури пенсію буде нараховано. Зазначимо, що заяву також можна подавати через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду.

Нагадаємо, що згідно з українським законодавством, за призначенням пенсійних виплат за віком до ПФУ необхідно звернутися не пізніше трьох місяців з дня досягнення відповідного віку. У цьому випадку виплати будуть призначені з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, від чого залежить розмір пенсії, і чому ПФУ може платити менше, ніж має.

Також ми повідомляли про те, хто в Україні може розраховувати на дострокову пенсію.