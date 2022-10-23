Голова Українського аналітичного центру, економіст Олександр Охріменко спеціально для "Телеграфа":

У понеділок, 24 жовтня, ми вступимо у дев’ятий місяць із початку широкомасштабної російської агресії проти України.

Безперечно, від війни втратили і агресор, і жертва агресії. Але більше, звісно, Україна. Адже не ми криємо рф ракетами, а вона нас.

Як наслідок, падіння ВВП в Україні – 30%, тоді як у росії – близько 4%. Санкції, на жаль, не дають належного ефекту. Принаймні поки що. Тим більше, що росія навчилася їх обходити.

До того ж у нас інфляція під 30%.

Якщо ще кілька років триватиме війна, то навіть після її завершення знадобляться роки, а то й десятиліття на відновлення України. Розвал інфраструктури – це одне. Проблема буде ще й у функціонуванні економіки. Наприклад, люди звикли не сплачувати податки, а потім їх змусити робити це буде дуже складно.

Наразі економіка України виживає виключно за рахунок допомоги закордонних партнерів та тіньової економіки.

Переламати ситуацію можна лише перемігши ворога. І лише тоді можна відбудовувати економіку. Щось відбудовувати зараз – не має сенсу. Бо знову вдарять-рознесуть. Це спалювання грошей, пускання їх у вітер.

Проблема ще й у тому, що чоловіків у нас не випускають за кордон. Де вони могли б заробляти, спрямовуючи гроші в Україну. А в самій Україні надто низькі зарплати. Настільки, що деяка частина людей воліє не працювати. Часом виходить економічно логічніше (не витрачати час і гроші на дорогу) та безпечніше (загроза обстрілів) не їхати на офіційну роботу, а займатися якоюсь неофіційною шабашкою десь ближче до будинку. Дистанційно працювати можуть далеко не всі, тим більше зараз, коли йдуть постійні відключення електроенергії.