Шукають обхідні шляхи: Bloomberg розкрив, як росія намагається уникнути "нафтових" санкцій

Російські політики та бізнесмени діють чужими руками

Вже на початку грудня проти росії мають запрацювати одні із найжорсткіших санкцій, узгоджених Євросоюзом — які передбачають встановлення обмеження цін на продаж нафти. У таких умовах країна-агресор все одно намагається відшукати незбиткову можливість торгувати енергетичною сировиною. Саме тому, вочевидь, створюється справжній "тіньовий флот", що складається з кількох сотень танкерів, придбаних країнами Далекого Сходу.

На незвичайний інтерес іноземних покупців до нафтових танкерів звернули увагу журналісти Bloomberg. Вони базуються на даних одразу кількох фахівців у цій галузі, які підтверджують — за останні пів року понад 200 кораблів для транспортування подібних вантажів купили невідомі покупці. До цього вони працювали на перевезенні нафти з Ірану чи Венесуели.

За словами Крістіана Інгерслева, головного виконавчого директора Maersk Tankers, на Далекому Сході дійсно створюється танкерний "флот", який, ймовірно, співпрацюватиме з росією в обхід санкцій. Його ж компанія, каже фахівець, має 170 суден, які в подібних схемах не замішані.

У той же час за ситуацією слідкує і суднобудівний брокер Braemar. За даними його представників, найчастіше танкери закуповуються такими країнами, як Дубай, Сінгапур, Кіпр та Гонконг. Кінцевий судновласник залишається невідомим. При цьому частина кораблів дуже стара, а частина їх поставляється російським ПАТ "Совкомфлот".

Згідно з наявними даними, за останні шість місяців на Далекий Схід пішли не менше 102 "Афрамакси", 58 "Суецмаксів", а також близько 80 великих нафтових танкерів інших марок.

Представники Bloomberg не виключають, що через антиросійські санкції може зрости розвантаження кораблів прямо в морі — коли нафту завантажують із судна на судно безпосередньо, без заходу в порт. Це збільшить частину тіньового бізнесу і може серйозно вдарити іншим світовим продавцям "чорного золота".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в Угорщині вирішили качати російську нафту через провід "Дружба", що проходить через Україну, до ще однієї європейської країни. І це — незважаючи на підготовку санкцій.