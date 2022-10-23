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Шукають обхідні шляхи: Bloomberg розкрив, як росія намагається уникнути "нафтових" санкцій

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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За останні півроку більше двох сотень танкерів було закуплено країнами Далекого Сходу Новина оновлена 23 жовтня 2022, 07:35
За останні півроку більше двох сотень танкерів було закуплено країнами Далекого Сходу

Російські політики та бізнесмени діють чужими руками

Вже на початку грудня проти росії мають запрацювати одні із найжорсткіших санкцій, узгоджених Євросоюзом — які передбачають встановлення обмеження цін на продаж нафти. У таких умовах країна-агресор все одно намагається відшукати незбиткову можливість торгувати енергетичною сировиною. Саме тому, вочевидь, створюється справжній "тіньовий флот", що складається з кількох сотень танкерів, придбаних країнами Далекого Сходу.

На незвичайний інтерес іноземних покупців до нафтових танкерів звернули увагу журналісти Bloomberg. Вони базуються на даних одразу кількох фахівців у цій галузі, які підтверджують — за останні пів року понад 200 кораблів для транспортування подібних вантажів купили невідомі покупці. До цього вони працювали на перевезенні нафти з Ірану чи Венесуели.

За словами Крістіана Інгерслева, головного виконавчого директора Maersk Tankers, на Далекому Сході дійсно створюється танкерний "флот", який, ймовірно, співпрацюватиме з росією в обхід санкцій. Його ж компанія, каже фахівець, має 170 суден, які в подібних схемах не замішані.

У той же час за ситуацією слідкує і суднобудівний брокер Braemar. За даними його представників, найчастіше танкери закуповуються такими країнами, як Дубай, Сінгапур, Кіпр та Гонконг. Кінцевий судновласник залишається невідомим. При цьому частина кораблів дуже стара, а частина їх поставляється російським ПАТ "Совкомфлот".

Згідно з наявними даними, за останні шість місяців на Далекий Схід пішли не менше 102 "Афрамакси", 58 "Суецмаксів", а також близько 80 великих нафтових танкерів інших марок.

Представники Bloomberg не виключають, що через антиросійські санкції може зрости розвантаження кораблів прямо в морі — коли нафту завантажують із судна на судно безпосередньо, без заходу в порт. Це збільшить частину тіньового бізнесу і може серйозно вдарити іншим світовим продавцям "чорного золота".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в Угорщині вирішили качати російську нафту через провід "Дружба", що проходить через Україну, до ще однієї європейської країни. І це — незважаючи на підготовку санкцій.

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#Росія #Нафта #Санкції #Танкер