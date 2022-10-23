Ищут обходные пути: Bloomberg раскрыл, как россия пытается избежать "нефтяных" санкций

Российские политики и бизнесмены действуют чужими руками

Уже в начале декабря против россии должны заработать одни из самых жестких санкций, согласованных Евросоюзом — предполагающие установку потолка цен на продаваемую нефть. В таких условиях страна-агрессор все равно пытается отыскать возможность торговать энергетическим сырьем не в убыток себе. Для этого, вероятно, создается настоящий "теневой флот", который состоит из нескольких сотен танкеров, приобретенных странами Дальнего Востока.

На необычный интерес иностранных покупателей к нефтяным танкерам обратили внимание журналисты Bloomberg. Они основываются на данных сразу нескольких специалистов в этой области, которые подтверждают — за последние полгода больше 200 кораблей для транспортировки подобных грузов были куплены неизвестными покупателями. До этого они работали на перевозке нефти из Ирана или Венесуэлы.

По словам Кристиана Ингерслева, главного исполнительного директора Maersk Tankers, на Дальнем Востоке действительно создается некий танкерный "флот", который, вероятно, будет сотрудничать с россией в обход санкций. Его же компания, говорит специалист, владеет 170 судами, которые в подобных схемах не замешаны.

В это же время за ситуацией следит и судостроительный брокер Braemar. По данным его представителей, чаще всего танкеры закупаются такими странами, как Дубай, Сингапур, Кипр и Гонконг. Конечный судовладелец остается неизвестным. При этом часть кораблей весьма старая, а часть из них поставляется российским ПАО "Совкомфлот".

Согласно имеющимся данным, за последние шесть месяцев на Дальний Восток ушло не менее 102 "Афрамаксов", 58 "Суэцмаксов", а также около 80 крупных нефтяных танкеров других марок.

Представители Bloomberg не исключают, что из-за антироссийских санкций может возрасти разгрузка кораблей прямо в море — когда нефть сгружается с суда на судно непосредственно, без захода в порт. Это увеличит часть теневого бизнеса и может серьезно ударить по другим мировым продавцам "черного золота".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Венгрии решили качать российскую нефть через провод "Дружба", что проходит через Украину, в еще одну европейскую страну. И это — невзирая на подготовку санкций.