Додатковий стаж в три роки для пенсії: за яких умов можна отримати

До ПФУ необхідно буде подати пакет документів

Деякі категорії українців можуть отримати страховий стаж для отримання більш гідних пенсій навіть у певних нестандартних обставинах. Мова йде також про тих, хто доглядав за дитиною до досягнення нею трьох років.

Про це йдеться у частині 1 статті 40 ЗУ 09.07.2003№ 1058-IV "Про загальнообов’язкове пенсійне страхування". Як зазначається, відпустку по догляду за дитиною можуть брати й мати, і батько дитини, тому чоловіки й жінки мають право на зарахування трьох років догляду за дитиною або дітьми. З 2004 року період догляду за дитиною до досягнення нею трьох років зараховується до страхового стажу за умов, якщо:

особа доглядає за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

особа отримує допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Для зарахування цього періоду у страховиий стаж треба зібрати відповідні документи. Серед них:

свідоцтво про народження дитини або її паспорт;

документ про те, що до досягнення дитиною 3 років батько або мати не працював/-ла (витяг із трудової книжки, відомості про відсутність підприємницької діяльності);

(витяг із трудової книжки, відомості про відсутність підприємницької діяльності); свідоцтво про смерть у разі, якщо дитина померла.

Ці документи слід подати до центру Пенсійного фонду України. Проте є також випадки, коли такий догляд за дитиною не зараховують до страхового стажу. Причина в тому, що з 2003 року період неоплачуваної відпустки по догляду за дитиною від 3 до 6 років не зараховують до страхового стажу. У цей період особа не сплачує страхові внески й відповідно не підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню. Але до стажу роботи цей період входить.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, правила виходу на пенсію в наступному році зміняться — вимоги до страхового стажу слід знати заздалегідь.