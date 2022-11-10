Важливо знати: правила виходу на пенсію зміняться у 2023 році

Вимоги до страхового стажу українців зазнають змін

З нового 2023 року в Україні вихід громадян на пенсію почне здійснюватись за новими правилами. Зміни торкнуться страхового вартового для нарахування виплат.

Нагадаємо, що наразі українці, які мають 29 років 29 років страхового вартового, можуть вийти на пенсію по досягненню 60-річного віку. Якщо розмір страхового стажу становить 19-29 років, то піти на заслужений відпочинок можна не раніше 63 років. Громадяни, які мають лише 15-19 років страхового стажу, виходять на пенсію у 65 років.

Як повідомили у Пенсійному фонді України, з 2023 року правила для виходу на пенсію зазнають змін згідно із законодавством. Воно передбачає, що до 2028 року щороку на один рік має збільшуватись страховий стаж, який необхідний для початку нарахування пенсійних виплат.

Це означає, що вже наступного року українцям, які хочуть вийти на пенсію після досягнення 60-річного віку, необхідно мати 30 років страхового стажу замість 29. Якщо стаж не менше 20 років — то покладено вихід у 63 роки, а якщо 15- 20 — то у 65. Громадяни, страховий стаж яких становить менше 15 років, на досягнення 65 років отримуватимуть не пенсію, а соціальну допомогу від держави.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка категорія українців має право на нарахування дострокової пенсії.

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