Важно знать: правила выхода на пенсию изменятся в 2023 году

Требования к страховому стажу украинцев претерпят изменения

С нового 2023 года в Украине выход граждан на пенсию начнет осуществляться по новым правилам. Изменения коснутся страхового стража для начисления выплат.

Напомним, что в настоящее время украинцы, имеющие 29 лет 29 лет страхового стража, могут выйти на пенсию по достижению 60-летнего возраста. Если же размер страхового стажа составляет 19-29 лет, то уйти на заслуженный отдых можно не ранее 63 лет. Граждане, которые имеют только 15-19 лет страхового стажа, выходят на пенсию в 65 лет.

Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, с 2023 года правила для выхода на пенсию претерпят изменения согласно законодательству. Оно предусматривает, что до 2028 года ежегодно на один год должен увеличиваться страховой стаж, который необходим для начала начисления пенсионных выплат.

Это означает, что уже в следующем году украинцам, которые хотят выйти на пенсию по достижению 60-летнего возраста, необходимо будет иметь 30 лет страхового стажа вместо 29. Если стаж не менее 20 лет — то положен выход в 63 года, а если 15-20 — то в 65. Граждане, страховой стаж которых составляет менее 15 лет, по достижению 65 лет будут получать не пенсию, а социальную помощь от государства.

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