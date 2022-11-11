Дополнительный стаж в три года для пенсии: при каких условиях можно получить

В ПФУ необходимо будет подать пакет документов

Некоторые категории украинцев могут получить страховой стаж для получения более достойных пенсий даже в некоторых нестандартных обстоятельствах. Речь идет также о тех, кто присматривал за ребенком до достижения им трех лет.

Об этом говорится в части 1 статьи 40 ЗУ 09.07.2003 № 1058-IV "Об общеобязательном пенсионном страховании". Как отмечается, отпуск по уходу за ребенком могут брать и мать, и отец ребенка, поэтому мужчины и женщины имеют право на зачисление трех лет по уходу за ребенком или детьми. С 2004 года период ухода за ребенком до достижения им трех лет засчитывается в страховой стаж в условиях, если:

лицо ухаживает за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;

лицо получает пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Для зачисления этого периода в страховой стаж нужно собрать соответствующие документы. Среди них:

свидетельство о рождении ребенка или его паспорт;

документ о том, что до достижения ребенком 3 лет отец или мать не работал/-ла (выписка из трудовой книжки, сведения об отсутствии предпринимательской деятельности);

свидетельство о смерти в случае, если ребенок умер.

Эти документы следует подать в центр Пенсионного фонда Украины. Однако есть также случаи, когда такой уход за ребенком не относят к страховому стажу. Причина в том, что с 2003 года период неоплачиваемого отпуска по уходу за ребенком от 3 до 6 лет не относят к страховому стажу. В этот период лицо не платит страховые взносы и не подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию. Но в стаж работы этот период входит.

Как сообщал Телеграф ранее, правила выхода на пенсию в следующем году изменятся — требования к страховому стажу следует знать заранее.