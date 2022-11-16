На випадок блекауту: чи зможуть українці отримати пенсії у банках

Як працюватиме банківська система під час тривалих відключень електроенергії

У зв’язку з обстрілами з боку росії об’єктів енергетичної системи України, в країні були введені стабілізаційні відключення світла. Багато українців задаються питанням, як отримати пенсію або сплатити комунальні послуги у разі тривалого відключення електроенергії.

Як повідомляють у Нацбанку, більшу частину відділень закриють. Проте продовжать роботу чергові відділення на резервних джерелах енергії. Про це повідомляє видання "На пенсії".

На випадок блекауту Нацбанк розробив план підготовки банків. Українців заспокоїли, що банківська система не припинить роботу навіть за умови тривалих відключень світла.

У зв’язку з цим НБУ звернувся до українських банків і запропонував заздалегідь вжити деяких заходів. Наприклад, збільшити залишок готівки в касах, при цьому розмістивши в чергових відділеннях сейфи для зберігання готівки. Також чергові відділення слід забезпечити резервними джерелами харчування.

Для клієнтів мають бути підготовлені у відкритому доступі списки працюючих чергових відділень. Вони можуть бути опубліковані на сайті, розміщені на відділеннях, які будуть закриті під час блекауту, а також вони мають бути у контакт-центрів та Нацбанку.

Нагадаємо, що у грудні очікується підвищення пенсій в Україні. Стало відомо, кому і на скільки піднімуть виплати.