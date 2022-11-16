Як зросте мінімальна пенсія до кінця року

На скільки з грудня 2022 зросте мінімальна пенсія.

В грудні 2022 року Пенсійний фонд планує підвищення мінімальних пенсій. Так, чергове підвищення заплановане у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму, який з 1 грудня становитеме 2 589 грн.

А мінімальна пенсія з наступного року зросте на 66 грн, з 2 027 грн до 2 093 грн.

Мінімальну пенсію в розмірі 2 500 грн отримують пенсіонери віком 60-70 років, які не працюють, за наявності достатнього стажу (30 років для жінок, 35 – для чоловіків).

Якщо страховий стаж менший за 30 та 35 років, мінімальна пенсія встановлюватиметься пропорційно наявному страховому стажу, з огляду на розмір 2 500 грн.

Нагадаємо, що мінімальну пенсію отримують українці, що досягли пенсійного віку та не мають необхідного страхового стажу, у зв’язку з чим отримують соціальні виплати.

Цього року мінімальну пенсію підвищували двічі: з 1 січня 2022 року на 1 934 грн, з 1 липня на 2 027 грн.

Як повідомлялося раніше, на нещодавно звільненій території Херсонщини та міста Херсон цього тижня планують розпочати виплачувати пенсії та допомогу тим, хто пережив окупацію.