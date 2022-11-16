Как вырастет минимальная пенсия до конца года

На сколько с декабря 2022 года вырастет минимальная пенсия.

В декабре 2022 Пенсионный фонд планирует повышение минимальных пенсий. Так, очередное повышение запланировано в связи с ростом прожиточного минимума, который с 1 декабря составит 2589 грн.

А минимальная пенсия со следующего года вырастет на 66 грн, с 2027 грн до 2093 грн.

Минимальную пенсию в размере 2 500 грн получают неработающие пенсионеры в возрасте 60-70 лет при наличии достаточного стажа (30 лет для женщин, 35 – для мужчин).

Если страховой стаж меньше 30 и 35 лет, минимальная пенсия будет устанавливаться пропорционально страховому стажу, учитывая размер 2 500 грн.

Напомним, что минимальную пенсию получают украинцы, достигшие пенсионного возраста и не имеющие необходимого страхового стажа, в связи с чем получают социальные выплаты.

В этом году минимальную пенсию повышали дважды: с 1 января 2022 на 1 934 грн, с 1 июля на 2 027 грн.

Как сообщалось ранее, на недавно освобожденной территории Херсонщины и Херсона на этой неделе планируют начать выплачивать пенсии и помощь пережившим оккупацию.