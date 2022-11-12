В Украине хотят упростить жизнь части пенсионеров: детали

Новый порядок будет действовать до завершения военного положения и еще три месяца после этого

Народные депутаты предложили решить вопрос с назначением пенсий жителям временно оккупированных территорий или населенных пунктов, где идут бои путем внесения правок в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Как говорится в тексте законопроекта №8198, авторы документа предлагают установить на период военного положения и три месяца после его отмены порядок назначения пенсий по возрасту и инвалидности, которым предусматривается, что выплаты назначаются на следующий день после достижения пенсионного возраста или установления инвалидности вне зависимости от срока обращения за пенсией.

В пояснительной записке отмечается, что в действующем законодательстве человеку необходимо обратиться за выплатой в течение трех месяцев после достижения пенсионного возраста или установления инвалидности.

Отмечается, что органы ПФУ отказывают в назначении выплат, если человек обратился после этого периода, поскольку в законах нет перечня уважительных причин, которые позволяли бы пропустить эти три месяца.

В записке говорится, что из-за этого жители временно оккупированных территорий остаются без средств к существованию и вынуждены обращаться за помощью к оккупантам за получением финансовой помощи.

Напомним, в декабре 2022 года, на фоне повышения прожиточного минимума, будет проведен еще один перерасчет пенсий, в ходе которого некоторым категориям пенсионеров будут подняты выплаты.