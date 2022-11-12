В Україні хочуть спростити життя частині пенсіонерів: деталі

Новий порядок діятиме до завершення воєнного стану та ще три місяці після цього

Народні депутати запропонували вирішити питання із призначенням пенсій мешканцям тимчасово окупованих територій або населених пунктів, де йдуть бої шляхом внесення правок до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Як йдеться у тексті законопроєкту №8198, автори документа пропонують встановити на період воєнного стану та три місяці після його скасування порядок призначення пенсій за віком та інвалідністю, яким передбачається, що виплати призначаються наступного дня після досягнення пенсійного віку або встановлення інвалідності незалежно від терміну звернення по пенсію.

У пояснювальній записці зазначається, що у чинному законодавстві людині необхідно звернутися за виплатою протягом трьох місяців після досягнення пенсійного віку чи встановлення інвалідності.

Зазначається, що органи ПФУ відмовляють у призначенні виплат, якщо людина звернулася після цього періоду, оскільки в законах немає переліку поважних причин, які б дозволяли пропустити ці три місяці.

У записці йдеться, що через це жителі тимчасово окупованих територій залишаються без засобів для існування та змушені звертатися за допомогою до окупантів за отриманням фінансової допомоги.

Нагадаємо, у грудні 2022 року, на тлі підвищення прожиткового мінімуму, буде проведено ще один перерахунок пенсій, під час якого деяким категоріям пенсіонерів буде піднято виплати.