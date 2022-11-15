Мільйони українців залишилися без світла: у Зеленського розповіли про наслідки ракетного удару
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Відключення світла відбуваються у Києві та 17 областях
Під час масштабного ракетного удару по Україні країна-окупант випустила понад 90 ракет, з яких близько 70 були збиті силами ППО.
У своєму телеграм-каналі заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко оприлюднив відео, в якому підбив підсумки масованої атаки на українські інфраструктурні об’єкти.
"Були влучання, близько 15 енергетичних об’єктів постраждали у різних областях", — сказав він.
За його словами, через це у низці областей відбулися відключення електрики. Серед них місто Київ та такі області:
- Вінницька;
- Волинська;
- Донецькій;
- Дніпропетровську;
- Житомирській;
- Київській;
- Кіровоградській;
- Львівській;
- Полтавській;
- Рівненській;
- Сумський;
- Тернопільській;
- Харківській;
- Хмельницькій;
- Черкаській;
- Чернівецькій;
- Чернігівській.
Тимошенко додав, що наразі близько семи мільйонів абонентів залишаються без світла.
"Наші енергетики разом із ДСНС роблять все для того, щоб якнайшвидше підключити енергопостачання там, де ми можемо це зробити", — сказав він.
При цьому заступник голови ОПУ наголосив, що протягом найближчих годин стане відомо, як відновлюватимуть електропостачання, і якими після цього будуть графіки відключення.
Водночас про результати роботи ППО повідомили і Повітряні сили ЗСУ.
Як повідомлялося раніше, серед постраждалих внаслідок ракетного обстрілу міст опинилась столиця України Київ. Усього по місту було запущено 21 ракету, з яких 18 було перехоплено засобами ППО. Однак без жертв обійтися не вдалося.