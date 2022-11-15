Мільйони українців залишилися без світла: у Зеленського розповіли про наслідки ракетного удару

Відключення світла відбуваються у Києві та 17 областях

Під час масштабного ракетного удару по Україні країна-окупант випустила понад 90 ракет, з яких близько 70 були збиті силами ППО.

У своєму телеграм-каналі заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко оприлюднив відео, в якому підбив підсумки масованої атаки на українські інфраструктурні об’єкти.

"Були влучання, близько 15 енергетичних об’єктів постраждали у різних областях", — сказав він.

За його словами, через це у низці областей відбулися відключення електрики. Серед них місто Київ та такі області:

Вінницька;

Волинська;

Донецькій;

Дніпропетровську;

Житомирській;

Київській;

Кіровоградській;

Львівській;

Полтавській;

Рівненській;

Сумський;

Тернопільській;

Харківській;

Хмельницькій;

Черкаській;

Чернівецькій;

Чернігівській.

Тимошенко додав, що наразі близько семи мільйонів абонентів залишаються без світла.

"Наші енергетики разом із ДСНС роблять все для того, щоб якнайшвидше підключити енергопостачання там, де ми можемо це зробити", — сказав він.

При цьому заступник голови ОПУ наголосив, що протягом найближчих годин стане відомо, як відновлюватимуть електропостачання, і якими після цього будуть графіки відключення.

Водночас про результати роботи ППО повідомили і Повітряні сили ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, серед постраждалих внаслідок ракетного обстрілу міст опинилась столиця України Київ. Усього по місту було запущено 21 ракету, з яких 18 було перехоплено засобами ППО. Однак без жертв обійтися не вдалося.