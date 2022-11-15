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Мільйони українців залишилися без світла: у Зеленського розповіли про наслідки ракетного удару

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Обстріл України Новина оновлена 15 листопада 2022, 19:42
Обстріл України

Відключення світла відбуваються у Києві та 17 областях

Під час масштабного ракетного удару по Україні країна-окупант випустила понад 90 ракет, з яких близько 70 були збиті силами ППО.

У своєму телеграм-каналі заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко оприлюднив відео, в якому підбив підсумки масованої атаки на українські інфраструктурні об’єкти.

"Були влучання, близько 15 енергетичних об’єктів постраждали у різних областях", — сказав він.

За його словами, через це у низці областей відбулися відключення електрики. Серед них місто Київ та такі області:

  • Вінницька;
  • Волинська;
  • Донецькій;
  • Дніпропетровську;
  • Житомирській;
  • Київській;
  • Кіровоградській;
  • Львівській;
  • Полтавській;
  • Рівненській;
  • Сумський;
  • Тернопільській;
  • Харківській;
  • Хмельницькій;
  • Черкаській;
  • Чернівецькій;
  • Чернігівській.

Тимошенко додав, що наразі близько семи мільйонів абонентів залишаються без світла.

"Наші енергетики разом із ДСНС роблять все для того, щоб якнайшвидше підключити енергопостачання там, де ми можемо це зробити", — сказав він.

При цьому заступник голови ОПУ наголосив, що протягом найближчих годин стане відомо, як відновлюватимуть електропостачання, і якими після цього будуть графіки відключення.

Водночас про результати роботи ППО повідомили і Повітряні сили ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, серед постраждалих внаслідок ракетного обстрілу міст опинилась столиця України Київ. Усього по місту було запущено 21 ракету, з яких 18 було перехоплено засобами ППО. Однак без жертв обійтися не вдалося.

Теги:
#Україна #Ракетний удар #Кирило Тимошенко