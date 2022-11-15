Удар росіян по Києву: стало відомо, куди впали ракети

Внаслідок ракетного удару по Києву не обійшлося без жертв

У ДСНС підтвердили, що внаслідок ракетного удару по Києву загинула жінка, а також зазначили, що перехоплена ракета була збита ППО.

Як повідомляє "Суспільне", про це розповів пресофіцер Держслужби з надзвичайних ситуацій Олександр Макушенко. За його словами, падіння ракет було зафіксовано в трьох місцях.

Він зазначив, що дві з них упали в Печерському районі столиці, обидві з них були збиті, проте уламки впали на житлові будинки. В одному із них загинула жінка, а в другому обійшлося без постраждалих.

Мешканців будинку евакуювали, на місці працює 45 рятувальників та дев’ять одиниць спеціальної техніки

Третю ракету перехоплено в Оболонському районі, а її уламки впали на територію недобудованого заводу.

Як повідомлялося раніше, Україна 15 листопада зазнала наймасштабнішого ракетного удару з початку вторгнення, згідно з попередніми даними ЗСУ по території нашої країни було випущено близько сотні ракет, хоча президент Володимир Зеленський заявив про 85. Крім Києва окупанти обстрілювали Київську область, Львів, Полтаву, Миколаїв, Дніпро, Житомир, Харків, Чернігів, Одесу, Рівне.