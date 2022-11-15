Миллионы украинцев остались без света: у Зеленского рассказали о последствиях ракетного удара

Отключения света происходят в Киеве и 17 областях

Во время масштабного ракетного удара по Украине, страна-оккупант выпустила более 90 ракет, из которых около 70 были сбиты силами ПВО.

В своем телеграм-канале заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко обнародовал видео, в котором подвел итоги массированной атаки на украинские инфраструктурные объекты.

"Были попадания, около 15 энергетических объектов пострадали в разных областях", — сказал он.

По его словам, из-за этого в ряде областей произошли отключения электричества. Среди них город Киев и следующие области:

Винницкая;

Волынская;

Донецкой;

Днепропетровской;

Житомирской;

Киевской;

Кировоградской;

Львовской;

Полтавской;

Ровенской;

Сумской;

Тернопольской;

Харьковской;

Хмельницкой;

Черкасской;

Черновицкой;

Черниговской.

Тимошенко добавил, что в настоящее время около семи миллионов абонентов остаются без света.

"Наши энергетики вместе с ГСЧС делают все для того, чтобы как можно быстрее подключить энергоснабжение там, где мы можем это сделать", — сказал он.

При этом замглавы ОПУ подчеркнул, что в течение ближайших часов станет известно, как будут восстанавливать электроснабжение, и какими после этого будут графики отключения.

Вместе с тем о результатах работы ПВО сообщили и Воздушных силах ВСУ.

Как сообщалось ранее, среди пострадавших вследствие ракетного обстрела городов оказалась столица Украины Киев. Всего по городу было запущена 21 ракета, из которых 18 были перехвачены средствами ПВО. Однако без жертв обойтись не удалось.