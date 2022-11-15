Удар россиян по Киеву: стало известно, куда упали ракеты

Вследствие ракетного удара по Киеву не обошлось без жертв

В ГСЧС подтвердили, что вследствие ракетного удара по Киеву погибла женщина, а также отметили, что перехваченная ракета была сбита ПВО.

Как сообщает "Суспільне", об этом рассказал пресс-офицер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Александр Макушенко. По его словам падение ракет было зафиксировано в трех местах.

Он отметил, что две из них упали в Печерском районе столицы, обе из них были сбиты, однако обломки рухнули на жилые дома. В одном из них погибла женщина, а во втором обошлось без пострадавших.

Жителей дома эвакуировали, на месте работает 45 спасателей и девять единиц специальной техники

Третья ракета перехвачена в Оболонском районе, а ее обломки упали на территорию недостроенного завода.

Как сообщалось ранее, Украина 15 ноября подверглась самому масштабному ракетному удару с начала вторжения, согласно предварительным данным ВСУ по территории нашей страны было выпущено около сотни ракет, хотя президент Владимир Зеленский заявил о 85. Помимо Киева оккупанты обстреливали Киевскую область, Львов, Полтаву, Николаев, Днепр, Житомир, Харьков, Чернигов, Одессу, Ровно.