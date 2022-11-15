Больше, чем 10 октября: стало известно, сколько ракет запустила россия по Украине во вторник

Сегодня, 15 ноября, российские оккупанты совершили массированный ракетный удар по украинским городам. В целом по нашей стране было выпущено около 100 ракет.

Об этом сообщил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, это самая массированная ракетная атака по Украине с 24 февраля.

"По всей территории Украины уже выпущено 80 ракет и летит еще около 20. То есть уже около 100 ракет выпущено по территории Украины. Оккупанты превзошли 10 октября. Так что уже есть сотня. Это массированный ракетный удар. Объекты критической инфраструктуры – это первая цель. Но, к сожалению, ракеты попадают и по жилым домам.", — отметил Игнат.

Отметим, что во время масштабного обстрела Украины, который рф совершила 10 октября, было выпущено 84 крылатых ракеты.

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