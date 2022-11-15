"Пусть весь мир смотрит на варваров": в сети обсуждают ракетный удар рф по Украине во время G20

Россия в очередной раз на весь мир показала свою варварскую натуру

Пока в Индонезии проходит саммит стран "Большой двадцатки" (G20), на котором выступил, в том числе, и президент Украины Владимир Зеленский, россия, по всей видимости, решила провести очередную провокацию в свойственной для неё манере.

Так, во время первого дня встречи глав государств, рф нанесла удар по Украине. Согласно предварительной информации, в столице нашей страны во время ракетной атаки произошло два "прилета" по многоквартирным домам. Еще несколько ракет были перехвачены в воздухе с помощью украинской ПВО. При этом за несколько дней до удара спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предупреждал украинцев о возможной российской атаке во время саммита.

Украинские общественные и политические деятели уже успели отреагировать на дерзкую атаку россиян. В сети удар по Украине хоть и вызвал гнев, но, судя по всему, никого не удивил, так как россия очень часто таким образом шлет "месседжи" во время важных событий.

Напомним, ранее мы писали о том, что армия россии продолжает обстреливать объекты украинской критической инфраструктуры. После очередной массированной атаки "Укрэнерго" ввело экстренные отключения света по всей стране.

Также мы сообщали о том, что прибывший на саммит G20 глава мид РФ сергей лавров снова обвинил Киев в нежелании возвращаться к переговорам.