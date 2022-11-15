Укр

"Пусть весь мир смотрит на варваров": в сети обсуждают ракетный удар рф по Украине во время G20

Автор
Денис Подставной
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Ракетный удар Новость обновлена 15 ноября 2022, 17:47
Ракетный удар

Россия в очередной раз на весь мир показала свою варварскую натуру

Пока в Индонезии проходит саммит стран "Большой двадцатки" (G20), на котором выступил, в том числе, и президент Украины Владимир Зеленский, россия, по всей видимости, решила провести очередную провокацию в свойственной для неё манере.

Так, во время первого дня встречи глав государств, рф нанесла удар по Украине. Согласно предварительной информации, в столице нашей страны во время ракетной атаки произошло два "прилета" по многоквартирным домам. Еще несколько ракет были перехвачены в воздухе с помощью украинской ПВО. При этом за несколько дней до удара спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предупреждал украинцев о возможной российской атаке во время саммита.

Украинские общественные и политические деятели уже успели отреагировать на дерзкую атаку россиян. В сети удар по Украине хоть и вызвал гнев, но, судя по всему, никого не удивил, так как россия очень часто таким образом шлет "месседжи" во время важных событий.

Игаль Левин
Алексей Арестович
Денис Казанский
Леоинид Цодиков
Борислав Береза
Юрий Романенко
Андрей Ермак

Напомним, ранее мы писали о том, что армия россии продолжает обстреливать объекты украинской критической инфраструктуры. После очередной массированной атаки "Укрэнерго" ввело экстренные отключения света по всей стране.

Также мы сообщали о том, что прибывший на саммит G20 глава мид РФ сергей лавров снова обвинил Киев в нежелании возвращаться к переговорам.

Теги:
#Киев #G20 #Россия #Ракетная атака #Воздушные удары #Ракетные удары