Первый день саммита G20. Дистанцирование от россии и черновик коммюнике с осуждением войны

Сейчас идет дискуссия по поводу окончательного коммюнике

На саммите Большой двадцатки на Бали, где сегодня выступил президент Украины Владимир Зеленский, россия приближается к дипломатической изоляции. Ее традиционные союзники, Китай и Индия начали дистанцироваться от войны в Украине. В западных медиа появился предварительный документ-итог саммита, в котором говорится, что москва "нанесла огромные человеческие страдания и бесчисленные экономические убытки миру". Завершенное заявление мы сможем увидеть только завтра, если российская делегация его не заблокирует. россия уже пытается противостоять такой формулировке.

Разбираемся, как именно страны G20 дистанцируются от россии и о чем идет речь в коммюнике:

О чем идет речь в проекте документа

Большинство стран G20 в итоговом документе осудили россию за ее войну в Украине, сообщают сразу несколько западных СМИ со ссылкой на проект заявления, с которым они ознакомились. Этот проект лидеры рассматривали во вторник на первой сессии саммита, его нужно еще подписать. Сегодня россия выступила против, сославшись на "необоснованную политизацию".

The Bloomberg сообщает, что в заявлении говорится о том, что москва причиняет огромные человеческие страдания и усиливает уязвимость мировой экономики. Коммюнике касается "войны в Украине", но не "войны россии в Украине", и является компромиссом в формулировке, призванным заставить как можно больше лидеров G20 его подписать.

Reuters отмечает, что декларация состоит из 16 страниц, были разные взгляды и разные оценки ситуации и санкций. Издание также предполагает, что россия, как участник этого формата, будет противостоять подписанию. Финального решения по резолюции маловероятно ожидать раньше среды. В документе говорится, что G20 обеспокоена вызовами, стоящими перед глобальной продовольственной безопасностью из-за эскалации напряженности.

"Признавая, что G20 не является форумом по решению вопросов безопасности, мы признаем, что проблемы безопасности могут иметь значительные последствия для мировой экономики", — говорится в проекте декларации.

В коммюнике также призвали к необходимости независимости Центрального банка, чтобы гарантировать усилия по обузданию инфляции. Меры фискального стимулирования должны быть "временными и целенаправленными", чтобы смягчить удар от роста цен на товары для наиболее уязвимых слоев населения.

Относительно долговых проблем, проект подчеркнул важность того, чтобы все кредиторы распределили справедливое бремя, не упоминая о Китае, подвергшемся критике за задержку усилий по смягчению бремени для развивающихся стран.

Дистанцирование от россии

По странному стечению обстоятельств, россия заявила, что владимир путин слишком занят, чтобы присутствовать на Бали. Поэтому его место занял председатель мид рф сергей лавров. Такой ход не разрешил проблему публичного унижения российской делегации, которая сейчас, по мнению издания The Guardian, борется за то, чтобы избежать дипломатической изоляции на Бали.

Издание обратило внимание на то, что традиционные союзники россии, Китай и Индия, начали дистанцироваться от войны. Даже в проекте итогового документа утверждается, что война нанесла экономический ущерб миру.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и лидер Китая Си Цзиньпин выразили обеспокоенность войной, правда, не отрываясь от своей защиты москвы. В обращении Си предостерег от участия оружия в вопросах продовольствия и энергии, добавив, что он выступает против ядерной войны, что бросает тень на угрозы россии применить тактическое ядерное оружие в Украине. Моди сказал, что пришло время для дипломатии и прекращения огня.

Премьер-министр Индии Моди с британским главой правительства Риши Сунаком на полях саммита

Призывы к россии прекратить агрессию раздаются постоянно. Как подчеркивает BBC, сергей лавров присутствовал в момент, когда премьер-министр Великобритании Риши Сунак обратил внимание на отсутствие путина. Сунак выступил против "варварской войны" россии в Украине, призывая "путинский режим" "убиратся" из страны. В своем интервью Сунак ответил на вопрос, что бы он сказал путину, если бы тот приехал на саммит:

"Сегодня утром мы увидели международное осуждение войны россии в Украине, и вместе с сидящим там министром иностранных дел россии мы подчеркнули как незаконность, так и варварский характер российской войны и разрушительное влияние, которое она имеет на людей во всем мире из-за высоких цен на энергоносители и продовольствие", – сказал Сунак.

Одной из главных тем является продовольственная безопасность, и здесь снова упоминают о россии. К примеру, Сунак призвал россию прекратить зерновой кризис.

"Милитаризация вопросов энергетики и продовольствия неприемлема. Две трети украинского зерна идет в развивающиеся страны, но россия разгромила зернохранилища и заблокировала поставки", — сказал он и добавил, что нужно поддержать усилия ООН по возвращению зерновой сделки на правильный путь.

сергей лавров также остался в комнате во время обращения Зеленского к G20, и стал свидетелем того, как украинский президент назвал Двадцатку "G-19", намекая на группу без россии, обращает внимание Bloomberg. Как пишет издание со ссылкой на знакомых с ситуацией людей, после этого лавров ответил "серией часто повторяющихся, но необоснованных обвинений". В частности, он повторил аргумент путина, что россия борется с неонацистами. Издание подчеркивает, что реакция в зале была приглушенной, потому что мировые лидеры "устали от пафоса российской войны, которая длится уже девятый месяц".

Как сообщал "Телеграф", сергей лавров на саммите G20 заявил, что украинская сторона срывает переговоры с россией.