Скрепы не скрипят? Или сигналит Украине? Футболка лаврова заинтересовала сеть

Есть подозрения, что лавров не знал, что значит принт на его одежде

В понедельник, 14 ноября, министр иностранных дел россии сергей лавров стал героем новостей о своей якобы госпитализации на Бали, — однако после опровержения этого только подлил масла в огонь обсуждения.

Чтобы подтвердить, что лавров в норме, официальная представительница МИД рф мария захарова опубликовала видео с ним.

В сети же обратили внимание на футболку лаврова.

Скриншот с футболкой лаврова

Одни обратили внимание на то, что очертания желтого принта на синей футболке напоминают украинский Тризубец.

Футболка лаврова и украинский Тризуб

Другим же показался более интересным тот факт, что на самом деле футболка посвящена американскому художнику-неоэкспрессионисту Жану-Мишелю Баския, который был гомосексуалистом и умер от передозировки героином в возрасте 27 лет.

На футболке у лаврова изображена одна из картин Баския с короной, а под ней написано его же фамилия.

"Ценности!", "Что с лицом, скрепные г**ноеды?", — среди прочего, прокомментировали в соцсетях.

Как сообщал "Телеграф", ранее лавров отличился наглостью, в очередной раз заявив, что массовые убийства украинцев в Буче — украинская провокация.