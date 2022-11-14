Скрепы не скрипят? Или сигналит Украине? Футболка лаврова заинтересовала сеть
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Есть подозрения, что лавров не знал, что значит принт на его одежде
В понедельник, 14 ноября, министр иностранных дел россии сергей лавров стал героем новостей о своей якобы госпитализации на Бали, — однако после опровержения этого только подлил масла в огонь обсуждения.
Чтобы подтвердить, что лавров в норме, официальная представительница МИД рф мария захарова опубликовала видео с ним.
В сети же обратили внимание на футболку лаврова.
Одни обратили внимание на то, что очертания желтого принта на синей футболке напоминают украинский Тризубец.
Другим же показался более интересным тот факт, что на самом деле футболка посвящена американскому художнику-неоэкспрессионисту Жану-Мишелю Баския, который был гомосексуалистом и умер от передозировки героином в возрасте 27 лет.
На футболке у лаврова изображена одна из картин Баския с короной, а под ней написано его же фамилия.
"Ценности!", "Что с лицом, скрепные г**ноеды?", — среди прочего, прокомментировали в соцсетях.
Как сообщал "Телеграф", ранее лавров отличился наглостью, в очередной раз заявив, что массовые убийства украинцев в Буче — украинская провокация.