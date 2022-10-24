Лавров поразил новой наглостью и цинизмом, говоря о Буче

Он все еще считает все эти события просто фейк, который разработала Украина

Глава Министерства иностранных дел россии сергей лавров, постоянно отличающийся своими антиукраинскими заявлениями, в очередной раз прокомментировал события в Буче, которые произошли в первые месяцы войны. Он считает массовые убийства украинцев российскими военными в городе Киевской области – провокацией.

Об этом он заявил на своей пресс-конференции в понедельник, 24 октября, пишут росСМИ. По его словам, у российской федерации нет доказательств резни в Буче, и никто в Украине не предоставляет информацию о жертвах, пострадавших из-за российской агрессии. Список их имен неопубликован, чтобы мир видел и убедился.

"Известная провокация в Буче — это было в конце марта. Мы уже с тех пор многократно обращаемся ко всем, кто может помочь, с просьбой предоставить информацию об именах тех людей, которые пали жертвой, и их тела были продемонстрированы всему миру как свидетельство "злодеяний" российских военных", — сказал лавров.

Как сообщал "Телеграф" ранее, сергей лавров рассказал, что россия была готова согласиться на условия Украины на переговорах в Стамбуле еще в марте.