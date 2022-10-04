Западу не хватает мужества: лавров взорвался наглыми заявлениями по поводу "референдумов"

В россии призывают мир признать правильность решения кремля

После единогласного принятия решения правительством о "присоединении" оккупированных украинских территорий к составу россии, глава министерства иностранных дел рф сергей лавров выразил ряд заявлений относительно так называемых "референдумов" и нежелания мирового сообщества признавать правильность решений кремля.

Соответствующую информацию во вторник, 4 октября, во время пленарного заседания совета россии обнародовал путинский приспешник, отметив, что официальные лица Украины уже не стесняются своей "неонацистской сущности", поэтому начали открыто призывать мир к убийству россиян.

Кроме того, по словам лаврова, именно Западные союзники Украины якобы своими угрозами и шантажом требуют от других стран осуждать решения россии.

"Подавляющее большинство стран прекрасно понимают правоту россии, но не у всех хватает мужества и сил говорить об этом прямо. москве неважно признание Западом вступления четырех регионов в состав рф, но было бы правильно, чтобы все страны осознали новую реальность", — сказал он.

лавров также добавил, что сейчас в мире пытаются реализовать сценарий, который якобы продиктован самой жизнью и опирается на так называемое "свободное волеизъявление людей". По его словам, для всех без исключения стран сейчас крайне важно выявить ответственность и признать вступление "днр", "лнр", Херсонской и Запорожской областей в состав российской федерации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 30 сентября кровавый российский агрессор владимир путин объявил об аннексии четырех украинских территорий. После чего подписал так называемые "договоры о присоединении Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей в состав россии.