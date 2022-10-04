Заходу не вистачає мужності: лавров вибухнув нахабними заявами щодо "референдумів"

У рф закликають світ визнати правильність рішення кремля

Після одноголосного прийняття рішення урядом щодо "приєднання" окупованих українських територій до складу росії, глава міністерства закордонних справ росії сергій лавров висловив низку заяв стосовно так званих "референдумів" та небажання світової спільноти визнавати правильність рішень кремля.

Відповідну інформацію у вівторок, 4 жовтня, під час пленарного засідання ради рф.оприлюднив путінський поплічник, відзначивши, що офіційні особи України вже не соромляться своєї "неонацистської сутності", тому почали відкрито закликати світ до вбивства росіян.

Крім того, за словами лаврова, саме Західні союзники України нібито своїми погрозами та шантажем вимагають від інших країн засуджувати рішення росії.

"Переважна більшість країн чудово розуміють правоту рф, але не у всіх вистачає мужності та сил говорити про це прямо. москві неважливо визнання Заходом вступу чотирьох регіонів до складу росії, але було б правильно, щоб усі країни усвідомили нову реальність", — сказав він.

лавров також додав що наразі у світі намагаються реалізувати сценарій, який начебто продиктований самим життям і спирається на так зване "вільне волевиявлення людей". За його словами, для всіх без виключення країн зараз вкрай важливо виявити відповідальність і визнати вступ "днр", "лнр", Херсонської та Запорізької областей до складу російської федерації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 30 вересня кривавий російський агресор володимир путін оголосив про анексію чотирьох українських територій. Після чого підписав так звані "договори щодо приєднання Донбасу, а також Запорізької та Херсонської областей до складу рф.