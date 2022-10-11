"Условия Украины нас устраивали": лавров сделал несколько непростых заявлений

Глава МИД рф проинформировал о переговорах, ядерном оружии и целях "спецоперации"

В Украине продолжается 230-й день полномасштабного вторжения, нанесший невероятный ущерб стране. Российские представители власти продолжают находить оправдание войне и постоянно делают по этому поводу заявления. К примеру, что кремль был готов принять условия Украины на переговорах в Стамбуле в марте.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел российской федерации Сергей Лавров в эфире пропагандистской программы "60 минут". Как отмечается, Киев самостоятельно вышел из переговорного процесса, хотя все условия уже были согласованы.

"Мы сидели за переговорным столом с украинской делегацией в конце марта, когда в Стамбуле был согласован подход к урегулированию этой ситуации, на принципах предложенных украинцами, и они нас устраивали в той ситуации", — рассказал глава МИД рф, намекая на то, как сильно россии сейчас нужны переговоры даже на тех условиях, которые предлагались полгода назад.

лавров также сделал ряд комментариев по поводу ядерной эскалации в мире. Он попытался сгладить эту тему с призывом не нагнетать. По его словам, москва, согласно ядерной доктрине, предусматривает исключительно "ответные меры", призванные "не допустить уничтожения россии". Кроме того, он вновь напомнил, что задачи так называемой "специальной военной операции" сохраняются, так как "Украина не должна быть террористическим государством, которому все разрешено".

Полное выступление сергея лаврова 11 октября

Как сообщал "Телеграф" ранее, в марте Украина провела переговоры с россией в Стамбуле. Тогда обсуждался международный договор и гарантии безопасности, вопрос Крыма и Донбасса, а также встреча украинского и российского президентов.