У путина продолжают истерить из-за слов Зеленского о превентивном ударе: досталось и Польше

россия опасается жестких ответов Запада на ее преступные действия

В россии снова отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ударе по рф со стороны НАТО. В частности, глава министерства иностранных дел сергей лавров заявил, что якобы таким образом украинский лидер предоставил миру очередные доказательства угроз, которые отходят от так называемого "киевского режима" и резко "проехался" по стремлениям Польши владеть "ядеркой".

Соответствующую информацию лавров озвучил во время заседания комиссии, которое проходит в рамках Международной межпартийной конференции "Экологическая политика и устойчивое развитие", отметив, что именно эти слова Зеленского в очередной раз подтвердили необходимость проведения так называемой "военной спецоперации" в Украине.

"Зеленский призвал своих западных хозяев нанести опережающий ядерный удар по России. Тем самым этот деятель по сути предоставил всему миру очередные доказательства тех угроз, которые происходят от киевского режима и для нейтрализации которых и была предпринята специальная военная операция. Попытки различных секретарей Зеленского утверждать, что он имел в виду что-то другое, смешные. Мы все помним, как он еще в январе заявлял о стремлении Украины иметь ядерное оружие. И так, эта мысль у него глубоко засела. Буквально на днях его польские братья разумно подтвердили, что и у них такие же мечты", — сказал он.

Стоит напомнить, что несколькими днями ранее Владимир Зеленский во время своего онлайн-выступления в австралийском Институте Лоуи рассказал, что, по его мнению, должно делать НАТО, чтобы исключить возможность применения россией ядерного оружия. По словам украинского лидера, мировое сообщество должно прибегнуть к нанесению превентивных ударов против россии, чтобы последняя четко осознавала, что с ней будет в случае принятия решения все прибегнуть к применению оружия массового поражения.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в США предположили, что следующей целью путина для удара может стать Польша, с первого дня войны в Украине выступающая против действий агрессора.