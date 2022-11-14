лаврова госпитализировали на Бали? На саммите G20 первый скандал

Информацию о госпитализации прокомментировали на Бали и в рф

Во вторник, 15 ноября, в Индонезии состоится саммит "Большой двадцатки". Представлять россию на нем приехал глава Министерства иностранных дел рф сергей лавров. В СМИ сообщили, что после прибытия на Бали у лаврова возникли проблемы со здоровьем и он был госпитализирован. Однако в рф информацию опровергли.

Так, издание Associated Press, ссылаясь на информацию индонезийских чиновников, передает, что российский дипломат был госпитализирован с болезнью сердца после прибытия на Бали 13 ноября. Официальные лица заявили, что его доставили в больницу Сангла в столице провинции Денпасар.

Вслед за АР информацию прокомментировало издание Bloomberg. Ссылаясь на официальных лиц Индонезии, журналисты также подтверждают, что лавров был госпитализирован.

После того как сеть заполонила информация о госпитализации лаврова, официальный представитель МИД рф мария захарова дала свой комментарий относительно этой новости. По ее словам, лавров госпитализирован не был.

"Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков. Ну, ждите, мировой эксклюзив", — отметила захарова.

Также она опубликовала видео, подтверждающее, что сергей лавров не находится на госпитализации.

Губернатор Бали также внес ясность в данную ситуацию. Он объяснил, что сергей лавров был в больнице на обследовании. Отмечается, что с его здоровьем все в порядке.

Напомним, что за несколько дней до саммита стало известно, что лично путин на него ехать не собирается. Вместо него возглавить делегацию российской федерации должен сергей лавров.