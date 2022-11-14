лаврова госпіталізували на Балі? На саміті G20 перший скандал

Інформацію про госпіталізацію прокоментували на Балі та у рф

У вівторок, 15 листопада, в Індонезії відбудеться саміт "Великої двадцятки". Представляти росію на ньому приїхав глава Міністерства закордонних справ росії сергій лавров. У ЗМІ повідомили, що після прибуття на Балі у лаврова виникли проблеми зі здоров’ям і його госпіталізували. Однак у рф інформацію спростували.

Так, видання Associated Press, посилаючись на інформацію індонезійських чиновників, передає, що російського дипломата госпіталізували з хворобою серця після прибуття на Балі 13 листопада. Офіційні особи заявили, що його доправили до лікарні Сангла у столиці провінції Денпасар.

Після АР інформацію прокоментувало видання Bloomberg. Посилаючись на офіційних осіб Індонезії, журналісти також підтверджують, що лаврова було госпіталізовано.

Після того як мережу заполонила інформація про госпіталізацію лаврова, офіційний представник МЗС росії марія захарова дала свій коментар щодо цієї новини. За її словами, лаврова госпіталізовано не було.

"Ми тут із Сергієм Вікторовичем в Індонезії читаємо стрічку і не віримо своїм очам: виявляється, він госпіталізований. Це вже, звичайно, вищий пілотаж фейків. Ну, чекайте, світовий ексклюзив", — зазначила захарова.

Також вона опублікувала відео, що підтверджує, що сергій Лавров не перебуває на госпіталізації.

Губернатор Балі також вніс ясність у цю ситуацію. Він пояснив, що лавров був у лікарні на обстеженні. Зазначається, що з його здоров’ям усе гаразд.

Нагадаємо, що за кілька днів до саміту стало відомо, що особисто путін на нього їхати не збирається. Замість нього очолити делегацію російської федерації має сергій Лавров.