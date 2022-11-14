Скрєпи не риплять? Чи сигналить Україні? Футболка лаврова зацікавила мережу

Є підозри, що лавров не знав, що означає принт на його одязі

У понеділок, 14 листопада, міністр закордонних справ росії сергій лавров став героєм новин про свою нібито госпіталізацію на Балі, — проте після спростування цього лише підлив олії у вогонь обговорення.

Щоб підтвердити, що лавров у нормі, офіційна представниця МЗС росії марія захарова опублікувала відео з ним.

У мережі звернули увагу на футболку лаврова.

Скріншот із футболкою лаврова

Одні звернули увагу на те, що контури жовтого принту на синій футболці нагадують український Тризубець.

Футболка лаврова та український Тризуб

Іншим же здався цікавішим той факт, що насправді футболку присвячено американському художнику-неоекспресіоністу Жану-Мішелю Баскію, який був гомосексуалістом і помер від передозування героїном у віці 27 років.

На футболці у лаврова зображено одну з картин Баскія з короною, а під нею написано його прізвище.

"Цінності!", "Що з обличчям, скріпні г**ноїди?", — серед іншого, прокоментували в соцмережах.

Як повідомляв "Телеграф", раніше лавров відзначився нахабством, вкотре заявивши, що масові вбивства українців у Бучі – українська провокація.