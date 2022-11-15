Перший день саміту G20. Дистанціювання від росії та чернетка комюніке із засудженням війни

Зараз йде дискусія щодо остаточного комюніке

На саміті Великої двадцятки на Балі, де сьогодні виступив президент України Володимир Зеленський, росія наближається до дипломатичної ізоляції. Її традиційні союзники, Китай та Індія, почали дистанціюватися від війни в Україні. У західних медіа з'явився попередній документ-підсумок саміту, у якому йдеться про те, що Москва "заподіяла величезні людські страждання та завдала незліченних економічних збитків світові". Завершену заяву ми зможемо побачити лише завтра, якщо російська делегація її не заблокує, рф уже намагається протистояти такому формулюванню.

Розбираємося, як саме країни G20 дистанціюються від росії та про що йдеться у комюніке:

Про що йдеться у проєкті документа

Більшість країн G20 у підсумковому документі засудили росію за її війну в Україні, повідомляють одразу декілька західних ЗМІ із посиланням на проєкт заяви, з яким вони ознайомилися. Цей проєкт лідери розглядали у вівторок на першій сесії саміту, його потрібно ще підписати. Сьогодні росія виступила проти, пославшись на "необґрунтовану політизацію".

The Bloomberg повідомляє, що у заяві йдеться про те, що москва заподіює величезні людські страждання та посилює вразливість світової економіки. Комюніке стосується "війни в Україні", але не "війни росії в Україні", і є компромісом у формулюванні, покликаним змусити якомога більше лідерів G20 його підписати.

Reuters зазначає, що декларація містить 16 сторінок, були різні погляди та різні оцінки ситуації та санкцій. Видання також припускає, що росія, як учасниця цього формату, буде протистояти підписанню. Фінального рішення щодо резолюції малоймовірно чекати раніше середи. У документі йдеться, що G20 стурбована викликами, які постають перед глобальною продовольчою безпекою через ескалацію напруженості.

"Визнаючи, що G20 не є форумом для розв'язання питань безпеки, ми визнаємо, що проблеми безпеки можуть мати значні наслідки для світової економіки", — йдеться у проєкті декларації.

У комюніке також закликали до необхідності незалежності Центрального банку, щоб гарантувати зусилля по приборканню інфляції. Заходи фіскального стимулювання мають бути "тимчасовими та цілеспрямованими", щоб пом’якшити удар зростання цін на товари для найбільш вразливих верств населення.

Щодо боргових проблем, проєкт підкреслив важливість того, щоб усі кредитори розподілили справедливий тягар, не згадуючи про Китай, який зазнав критики за затримку зусиль щодо пом’якшення тягаря для країн, що розвиваються.

Дистанціювання від росії

За дивним збігом обставин, росія заявила, що володимир путін занадто зайнятий, щоб бути присутнім на Балі. Тому його місце зайняв голова мзс рф сергій лавров. Такий хід не розв'язав проблему публічного приниження російської делегації, яка зараз, на думку видання The Guardian, бореться за те, щоб уникнути дипломатичної ізоляції на Балі.

Видання звернуло увагу на те, що традиційні союзники росії, Китай та Індія, почали дистанціюватися від війни. Навіть у проєкті підсумкового документа стверджується, що війна завдала економічних збитків світові.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та лідер Китаю Сі Цзіньпін висловили стурбованість війною, щоправда, не відриваючись від свого попереднього захисту москви. У зверненні Сі застеріг від участі зброї у питаннях продовольства та енергії, додавши, що він виступає проти ядерної війни, що кидає тінь на неодноразові погрози росії застосувати тактичну ядерну зброю в Україні. Моді сказав, що настав час для дипломатії та припинення вогню.

Прем'єр-міністр Індії Моді з британським головою уряду Ріші Сунаком на полях саміту

Заклики до росії припинити агресію лунають постійно. Як підкреслює BBC, сергій лавров був присутній у момент, коли прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак звернув увагу на відсутність путіна. Сунак виступив проти "варварської війни" росії в Україні, закликаючи "путінський режим" "забратися" з країни. У своєму інтерв'ю Сунак відповів на запитання, що би він сказав путіну, якби той приїхав на саміт:

"Сьогодні вранці ми побачили міжнародне засудження війни росії в Україні, і разом з міністром закордонних справ росії, який сидів там, ми підкреслили як незаконність, так і варварський характер російської війни та руйнівний вплив, який вона має на людей у всьому світі через високі ціни на енергоносії та продовольство", – сказав Сунак.

Однією з головних тем є продовольча безпека, і тут знову згадують про рф. Приміром, Сунак закликав росію припинити зернову кризу.

"Мілітаризація питань енергетики та продовольства є неприйнятною. Дві третини українського зерна йде в країни, що розвиваються, але росія розгромила зерносховища і заблокувала поставки", — сказав він і додав, що треба підтримати зусилля ООН з повернення зернової угоди на правильний шлях.

сергій лавров також залишився у кімнаті під час звернення Зеленського до G20, і став свідком того, як український президент назвав Двадцятку "G-19", натякаючи на групу без росії, звертає увагу Bloomberg. Як пише видання з посиланням на ознайомлених із ситуацією людей, після цього лавров відповів "серією часто повторюваних, але необґрунтованих звинувачень". Зокрема, він повторив аргумент путіна, що росія бореться з неонацистами. Видання підкреслює, що реакція в залі була приглушеною, бо інші світові лідери "втомилися від пафосу російської війни, яка триває вже дев’ятий місяць".

Як повідомляв "Телеграф", сергій лавров на саміті G20 заявив, що українська сторона зриває переговори з росією.