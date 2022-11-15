Зерновий проєкт для всього світу та формула безпеки: головні заяви Зеленського на саміті G20 (повне відео)

Український президент у промові зупинився на життєво важливих питаннях безпеки у світі та Україні

Зернова угода з росією закінчується вже 19 листопада, але в Україні сподіваються на її продовження. Навіть більше — на саміті "Великої двадцятки" президент України Володимир Зеленський виступив із відеозверненням, у якому не лише розписав формулу безпеки у світі, як її бачать в Україні, а й запропонував розширити та оновити зернову угоду в рамках програми Grain From Ukraine.

Варто зазначити, що у своєму зверненні президент України звертався до G19, ймовірно, викресливши росію зі списку найвпливовіших країн світу. Зеленський окремо зупинився на аспекті продовольчої безпеки та формулі миру в Україні.

Проєкт Grain From Ukraine

Володимир Зеленський розповів про проєкт постачання зерна в найбідніші країни світу. Зокрема, перше судно вже вийшло з порту, доставляючи 27 тонн пшениці до Ефіопії. Цього вистачить, щоби прогодувати 100 тисяч людей на рік, зазначив президент. Він запропонував 19 країнам-учасницям приєднатися до програми. Україна може поставити 45 млн. тонн продовольства, що допоможе подолати кризу у світі.

Розширення зернової угоди

Зернову угоду потрібно не просто не скасовувати, а й розширювати — Зеленський розповів про плани додати два порти до неї. Це Миколаїв та "Ольвія" у Миколаївській області. Другий порт знаходиться на лівому березі Бузького лиману за 25 км від Миколаєва.

Безпека у світі та припинення війни в Україні

Президент України запропонував G19 10 аспектів миру, серед яких, крім продовольчого, — енергетична та ядерна безпека. Для настання миру він назвав такі умови як повернення всіх полонених та депортованих, відведення російських військ та припинення боїв, відновлення цілісності України та створення нової архітектури безпеки у світі, щоб російська агресія більше не повторилася. Він також висловився проти переговорів із росією у Мінському форматі.

Ось як виглядає список із 10 пунктів Зеленського, за якими можна укласти мир:

радіаційна та ядерна безпека; продовольча безпека; енергетична безпека; звільнення всіх полонених та депортованих; виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку; виведення російських військ та припинення бойових дій; повернення справедливості; протидія екоциду; недопущення ескалації; фіксація закінчення війни.

Він також висловився проти переговорів із росією у Мінському форматі. За його словами, росія порушить "Мінськ-3" одразу ж після підписання, і це лише дасть їй можливість наростити сили, щоб продовжити терор проти України.

Ядерні загрози росії

За словами президента, окупанти перетворили Запорізьку атомну електростанцію на "радіоактивну бомбу".

"Ніхто не має права шантажувати світ радіаційною катастрофою. Це аксіома. Але на очах у всього світу росія перетворила нашу Запорізьку атомну станцію на радіаційну бомбу, яка може вибухнути будь-якої миті. Куди ж піде радіаційна хмара? Можливо, на територію ЄС. Можливо, в Туреччину. Можливо, на Близький Схід. Я вважаю злочинною навіть гіпотетичну можливість такого сценарію!", — наголосив Зеленський.

"Телеграф" повідомляв, що в росії вже відреагували на слова Зеленського про переговори — на їхню думку Україна нібито не бажає їх вести. Зазначимо, що напередодні саміту в Індонезії в Туреччині зустрілися представники США та росії. Тема переговорів залишилася нерозкритою. Спроби турецького лідера Реджепа Тайіпа Ердогана зіграти роль миротворця у війні росії проти України можуть трохи послабшати — не досягнувши результату він може зосередитися на конкретних кроках, наприклад, продовженні зернової угоди, вважає політтехнолог Тарас Березовець.