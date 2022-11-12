Двері не зачинені: Зеленський розповів, у якому разі готовий на переговори з росією

Президент розповів, у якому разі говоритиме з росією

Україна не відкидає можливості ведення переговорів із росією, однак для цього їй треба виконати низку умов.

Як повідомив в інтерв’ю CNN президент Володимир Зеленський, країна-агресор має визнати провину за вторгнення та відновити справедливість, після чого він зможе вести з нею переговори.

Зокрема, він зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення отримував від кремля пропозиції про переговори, але вимоги ставилися в ультимативній формі та передбачали територіальні поступки.

При цьому Зеленський наголосив, що попереджав, що не вестиме переговори з російським диктатором володимиром путіним, якщо той проведе т.зв. "референдуми" на окупованих територіях.

"Я сказав: якщо вони це зроблять, то не шанують ні наших людей, ні наш суверенітет, ні наші права та свободи. Про що з ними говорити? Але я не зачинив двері", — зазначив глава держави.

Водночас він додав, що Україна зможе вести діалог із новою росією, яка буде реально готова до переговорів і визнає, що вона окупант і погодиться відшкодувати збитки українцям, які постраждали від війни.

При цьому він підкреслив, що йдеться не лише про гроші, а й про повернення землі, прав, свобод та відновлення справедливості. Зеленський зазначив, що таких пропозицій він не отримував ні від путіна, ні від інших представників російської влади.

Президент висловив переконання, що зараз від війни втомилися всі, крім кремля та путіна. Проте російські політики вже починають відчувати на собі дію санкцій і бачити невдоволення серед народу, що наростає.

"Коли росія справді захоче світу — ми це точно побачимо і відчуємо. Не можна бажати світу просто на словах — цього мало", — додав він.

Нагадаємо, напередодні французький лідер Еммануель Макрон висловив свою позицію щодо переговорного процесу України з росією, зазначивши, що дипломатія справді здатна допомогти вирішити складнощі між країнами та припинити активні бойові дії.