Макрон виступив за переговори України та росії, але назвав дві умови

Україна на офіційному рівні відмовилася від будь-яких розмов з Кремлем, доки там мають максимально агресивну риторику

Французький лідер Еммануель Макрон, відомий своєю любов’ю до телефонних розмов з диктатором путіним, знову заговорив про переговори України та росії. На його думку, дипломатія дійсно здатна допомогти вирішити складнощі між країнами, і припинити активні бойові дії. При цьому він наголошує: є кілька умов, які мають бути дотримані, перш ніж представники держав сядуть за обговорення.

Інформацію про це передає TF1 INFO, посилаючись на пресконференцію Макрона під час 27-ї Кліматичної конференції ООН, що проходить на території Єгипту. Президент Франції наголосив: сам він підтримує ідею мирних переговорів, але головною у цьому питанні має залишатися Україна.

Будь-які переговори, на його думку, мають бути організовані лише тоді, коли офіційний Київ ухвалить рішення про їхню необхідність. Таким чином, діалог із росією може будуватися виключно на умовах української влади.

"Зі свого боку я залишаюся переконаним і припускаю, що в якийсь момент нам доведеться повернутися за стіл переговорів, — зазначив він. — Це важливо зробити на тих умовах і в той час, які обере Україна".

Також він наголосив, що додатковою умовою для вирішення питання припинення війни має стати відсутність додаткового тиску з боку Москви. Жодних "радикальних умов", які могли б привести сторони до діалогу, не може бути, впевнений політик. До цієї категорії він відносить регулярний енергетичний тиск рф на Україну — ракетні удари по критичній інфраструктурі тощо. Поки цей фактор є присутнім, говорити про поновлення переговорів є неможливим.

Зазначимо, що США і НАТО також не виключають можливості знову опинитися за столом переговорів з росією. Однак у баченні Заходу не останню роль у цьому може відіграти бій за Херсон.