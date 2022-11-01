ЄС обіцяє Україні підтримку з електроенергією, а Зеленський обнадіяв після розмови з Макроном
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Володимир Зеленський після телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном повідомив, що щодо посилення обороноздатності України було ухвалено конкретні рішення.
Крім того, ЄС згоден постачати електроенергію Києву у разі її дефіциту через обстріл російських окупантів. Про це єврокомісар із питань енергетики Кадрі Сімсон заявила в інтерв’ю УНІАН.
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